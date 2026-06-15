ارتفاع قيمة التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر ومجموعة دول السبع خلال عام 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات اقتصادية شاملة تظهر نمواً ملحوظاً في العلاقات المصرية مع مجموعة دول السبع خلال عام 2025، تشمل الصادرات والواردات والاستثمارات والتحويلات المالية.

تتجه أنظار العالم اليوم نحو مدينة إيفيان بفرنسا حيث تنطلق فعاليات قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبري. مجموعة دول السبع هي منتدى يجمع سبعًا من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

تنعقد القمة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو. في هذا الإطار، يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات إحصائية حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول السبع. أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع لتصل إلى 11.1 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 بالمائة.

وتصدرت إيطاليا قائمة مجموعة دول السبع الأكثر استيراداً من مصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4.1 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 1.6 مليار دولار، وألمانيا بـ 1.2 مليار دولار، وفرنسا بـ 1.1 مليار دولار، وكندا بـ 197.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان بـ 63 مليون دولار. ومن أبرز المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2025: الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.2 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 1.8 مليار دولار، والخضروات والفواكه بقيمة 982 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 758 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 571 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 489 مليون دولار.

بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 25.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 20.3 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 25.1 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديراً لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13 مليار دولار، تليها ألمانيا بـ 4.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 3 مليار دولار، وفرنسا بـ 1.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ 1.7 مليار دولار، واليابان بـ 934.5 مليون دولار، وأخيراً كندا بـ 357.5 مليون دولار.

ومن أبرز المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2025: الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 8.4 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 3.4 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 2.2 مليار دولار، والحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 2.1 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 1.4 مليار دولار. سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول السبع ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 36.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 29.9 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 22.1 بالمائة.

في مجال الاستثمارات، سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع في مصر 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة ارتفاع قدرها 10.45 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 2.5 مليار دولار، وفرنسا بـ 767.1 مليون دولار، وألمانيا بـ 446.3 مليون دولار، واليابان بـ 191.5 مليون دولار، وأخيراً كندا بـ 60.2 مليون دولار.

أما الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع فقد سجلت قيمة 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة ارتفاع قدرها 5.57 بالمائة. وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بين مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها، حيث بلغت قيمة استثمارات مصر في إيطاليا 2.6 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.6 مليار دولار، وفرنسا بـ 398.1 مليون دولار، وألمانيا بـ 347.5 مليون دولار، واليابان بـ 78.4 مليون دولار، وأخيراً كندا بـ 34 مليون دولار.

كشفت البيانات عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في مجموعة دول السبع لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة ارتفاع قدرها 52.1 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها، حيث بلغت قيمة هذه التحويلات 3.1 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ 212.8 مليون دولار، وإيطاليا بـ 158.4 مليون دولار، وكندا بـ 113.6 مليون دولار، وفرنسا بـ 99.7 مليون دولار، وأخيراً اليابان بـ 8.7 مليون دولار.

كما بلغت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع العاملين في مصر 192.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 133.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة ارتفاع قدرها 44.2 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين منها في مصر، حيث بلغت قيمة هذه التحويلات 84.7 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 62.3 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 17.7 مليون دولار، وألمانيا بـ 10.6 مليون دولار، وكندا بـ 8.3 مليون دولار، وإيطاليا بـ 7.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان بـ 1.4 مليون دولار.

وبحسب تقديرات البعثة، يبلغ عدد المصريين المتواجدين في دول مجموعة السبع نحو 3.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2024





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