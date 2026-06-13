ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وتحديثات أسعار العملات والطقس في مصر يوم السبت 13 يونيو 2026

تقرير شامل يوضح تفاصيل ارتفاع أسعار عيار 21 للذهب إلى أعلى مستوى له منذ 11 أسبوعًا، إلى جانب أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، وتوقعات الطقس الحار والرطب في معظم مناطق الجمهورية.

أعلنت شبكة " صدى البلد " عن مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي عُرضت اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، لتشمل أحدث مستجدات أسعار الذهب ، وتحديثات أسعار الدولار و العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، إلى جانب متابعة مفصلة لدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات البلاد.

في هذا الإصدار، ركزت التقارير على ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن عيار 21 سجل أعلى سعر له منذ أحد عشر أسبوعاً، حيث وصلت أسعار الجرام إلى 6190 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 18 5305 جنيهًا للجرام، وعيار 24 7074 جنيهًا، مع سعر جرام الذهب الأصفر 49520 جنيهًا. كما تم توثيق تراجع أسعار الذهب في فترات سابقة، مما يعكس تقلبات حادة في السوق نتيجة لتقلبات أسعار الدولار والعرض والطلب العالمي على المعدن الثمين.

وقد أعاد رئيس الشعبة المالية توضيحًا للمتابعين حول الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات، مشددًا على أن التحولات في أسعار الفضة وأسعار النفط تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مسار الذهب في السوق المصري





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