ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات منتصف الأسبوع مع صافي شراء أجنبي

شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً متبايناً بمنتصف تعاملات يوم الاثنين، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.53% وشهد المستثمرون الأجانب صافي شراء قدره 40.7 مليون جنيه وسط تداولات نشطة.

تشهد البورصة المصرية توجهاً إيجابياً ملحوظاً بمنتصف تعاملات يوم الاثنين، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعاً عاماً أدى إلى تعزيز ثقة المشاركين في السوق. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 ليسجل مستوى 48659 نقطة، بزيادة مقدارها 0.53% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مما يعكس زخماً شرائياً دعماً للأسعار. وفي سياق متصل، صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنفس النسبة ليصل إلى 5827 نقطة، مؤكداً على استقرار الأداء ضمن قطاعات السوق الخاضعة لأحكام الشريعة.

تفاصيل المؤشرات الرئيسية وحركة رأس المال

أظهرت البيانات المالية الصادرة عن البورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغ 3.845 تريليون جنيه، مما يشير إلى حجم السيولة الكبير المتداول في السوق. على الرغم من التوجه الإيجابي العام، سجل مؤشر EGX35-LV انخفاضا طفيفا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 5614 نقطة، مما يجعله المؤشر الوحيد الذي يشهد تراجعاً بسيطاً في هذا الإطار الزمني. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر EGX100 ارتفاعا بنسبة 0.2% عند 21955 نقطة، مما يعكس قوة الأداء في الشركات الكبرى ذات السيولة العالية.

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استراتيجيات المستثمرين الأجانب والمحليين

كشحت تحركات رأس المال الأجنبي عن تفضيل واضح للصوت الشرائي، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، مما يدل على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري من قبل اللاعبين الدوليين. وعلى الجانب المقابل، توجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع، محققين صافي مبيعات بلغت 33.9 مليون جنيه و6.8 مليون جنيه على التوالي، مما يعكس تنوعاً في التوقعات وآمال العائد بين الفئات المختلفة من المستثمرين داخل البلاد وخارجها.

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حجم التداولات وآليات تنفيذ العمليات

سجلت قيمة التداولات الإجمالية نحو 3.65 مليون جنيه، مع تنفيذ 887.2 مليون ورقة مالية عبر 111.1 ألف عملية تداول منفصلة، مما يدل على نشاط حركي ملحوظ في السوق. كما سجل مؤشر EGX70 الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصل إلى 16329 نقطة، مما يظهر انتعاشا في أداء الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السيولة المحلية والنمو العضوي. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على تنوع القطاعات المشاركة في الزخم الشرائي الحالي.

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