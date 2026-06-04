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ارتفاع معدلات بحث أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات يوليو 2026

اقتصاد News

ارتفاع معدلات بحث أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات يوليو 2026
معاشات يوليو 2026زيادة المعاشاتتأمينات اجتماعية
📆6/4/2026 6:22 PM
📰ElBaladOfficial
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📊News: 31% · Publisher: 59%

ارتفعت معدلات بحث أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل، وسط ترقب لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة.

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل، التي من المقرر صرفها مع مطلع شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، وسط ترقب لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة.

ويأتي الاهتمام بـ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات مع الزيادة اعتبارًا من أول يوليو. أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. محمد فؤاد: نصف مليون معاملة متأخرة والأزمة فنية وليست ماليةالتأمينات: 42 مليار جنيها قيمة المعاشات المنصرفة لـ 10.2 مليون مستحтакالتأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعدرئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي ل

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معاشات يوليو 2026 زيادة المعاشات تأمينات اجتماعية هيئة التأمينات مواعيد صرف المعاشات

 

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