ارتفاع معدلات بحث أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات يوليو 2026

ارتفعت معدلات بحث أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل، وسط ترقب لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة.

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل، التي من المقرر صرفها مع مطلع شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، وسط ترقب لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة.

ويأتي الاهتمام بـ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات مع الزيادة اعتبارًا من أول يوليو. أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. محمد فؤاد: نصف مليون معاملة متأخرة والأزمة فنية وليست ماليةالتأمينات: 42 مليار جنيها قيمة المعاشات المنصرفة لـ 10.2 مليون مستحтакالتأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعدرئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي ل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

معاشات يوليو 2026 زيادة المعاشات تأمينات اجتماعية هيئة التأمينات مواعيد صرف المعاشات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026

Read more »

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

Read more »

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيقواتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق.. واتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق

Read more »

المالية تعلن جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وتكشف عن موعد الزيادة الجديدةأعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وتكشفت عن موعد الزيادة الجديدة

Read more »

سعر الفضة يتجاوز 73 دولارا للأونصة.. كم يسجل في مصر والأسواق العالمية؟التقرير يتناول أسعار الفضة اليوم الخميس 4 6 2026 في مصر والأسواق العالمية بعد ارتفاعها - الوطن

Read more »