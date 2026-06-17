ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وخليجياً مع اقتراب توقيع اتفاق أمريكي إيراني

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ودول الخليج بعد أنباء عن قرب توقيع صفقة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مع تسجيل الأونصة 4363 دولاراً وأسعار مختلفة في السعودية.

شهدت أسعار ال ذهب ارتفاعاً ملحوظاً على الصعيدين العالمي والمحلي في دول الخليج، وذلك عقب الأنباء المتداولة حول اقتراب توقيع صفقة تاريخية بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير من العام الماضي.

وقد سجل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ سعر الأونصة في البورصات العالمية نحو 4363 دولاراً أمريكياً، مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين الذين يتجهون نحو الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية المتقلبة. وفي السوق السعودية، تأثرت أسعار الذهب بشكل مباشر بهذا التطور الإقليمي، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 526 ريالاً سعودياً، بينما بلغ عيار 22 حوالي 482.25 ريال، وعيار 21 نحو 460.25 ريال، وعيار 18 حوالي 394.50 ريال.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 3682.50 ريال سعودي، في حين بلغ سعر الأوقية نحو 16362.75 ريال. وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا الاتجاه الصعودي. ويرى محللون أن العوامل المؤثرة في سعر الذهب تتعدد لتشمل أسعار الفائدة العالمية التي تحددها البنوك المركزية، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب كاستثمار غير مدر للعائد، بينما يؤدي خفضها إلى زيادة الطلب عليه.

كما تلعب أسعار النفط دوراً محورياً، إذ أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب. إلى جانب ذلك، تؤثر كميات الإنتاج ومعدلات العرض والطلب على تحركات السوق، خاصة مع تزايد الطلب من البنوك المركزية حول العالم. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، مما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التقلب خلال الفترة المقبلة، رهناً بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأي مستجدات سياسية أو اقتصادية أخرى. ويُنصح المستثمرون بمتابعة الأخبار عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع أهدافهم المالية. وتشير التوقعات إلى أن نجاح الصفقة قد يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب على المدى المتوسط، خاصة إذا انعكس ذلك على خفض التوترات في الشرق الأوسط وتحسن التوقعات الاقتصادية.

ومع ذلك، يبقى الذهب سلعة حساسة للأحداث العالمية، مما يحتم على المهتمين بهذا القطاع متابعة كل جديد في الساحة الدولية





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