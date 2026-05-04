ارتفاع الأجور والمعاشات.. جدل برلماني حول كفاية الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية وتصاعد خطر الأخبار الكاذبة

مطالبات برلمانية بمراجعة سياسات الأجور والمعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحذيرات من مخاطر الأخبار الكاذبة وتأثيرها على الصحة العامة.

في خضم التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، تصاعدت مطالبات شعبية ونقاشات برلمانية حول ضرورة مراجعة سياسات الأجور و المعاشات ، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

النائب مصطفى بكري أثار قضية حساسة للغاية، مشيرًا إلى أن الزيادات في رواتب الموظفين بلغت حوالي 550%، بينما ارتفعت المعاشات بنسبة 80%، لكنه أكد وجود خلل واضح وتجاهل للتداعيات الحقيقية للأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا. هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا حول مدى كفاية هذه الزيادات في مواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار، وما إذا كانت هذه النسب تعكس الواقع الفعلي للمواطنين أم أنها مجرد أرقام لا تمت للواقع بصلة.

النائبة سولاف درويش تدخلت في هذا السياق، مؤكدة على أهمية تعديل قانون المعاشات بحيث يراعي نسب التضخم المتزايدة ويضمن آلية استثمار آمنة للأموال، بهدف الحفاظ على قيمة المعاشات وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وأضافت أن القانون الجديد يجب أن يضع في الاعتبار التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري، وأن يوفر حماية اجتماعية فعالة لكبار السن.

النائب إيهاب منصور سلط الضوء على مشكلة الحد الأدنى للمعاشات، واصفًا إياه بـ'دولار في اليوم'، وتساءل عن كيفية تدبر أصحاب المعاشات لأمورهم المعيشية بهذا المبلغ الضئيل. ودعا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل عاجل، وتوفير دعم إضافي للفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا على أن توفير حياة كريمة للمتقاعدين هو واجب وطني وإنساني. وفي ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومات ساحة مفتوحة تتداخل فيها الحقائق والأوهام، مما يزيد من صعوبة التمييز بين الخبر الصحيح والشائعة المغرضة.

وقد تصاعدت هذه الظاهرة في أعقاب وفاة الدكتور ضياء العوضي، وانتشار الحديث عن نظامه الغذائي المعروف بـ'الطيبات'، الذي يتبعه البعض على أنه علاج شافٍ لجميع الأمراض، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطره المحتملة. هذا الأمر تحول إلى سلوك جماعي، حيث يتبادل آلاف المستخدمين تجاربهم في بيئة رقمية يستخدمها أكثر من 43% من المصريين، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتشير التقارير الدولية إلى أن 86% من مستخدمي الإنترنت حول العالم تعرضوا لأخبار كاذبة، وأن نسبة مماثلة صدقت هذه الأخبار في مرحلة ما، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والسلامة المجتمعية. لذلك، من الضروري تفكيك هذه الظاهرة من زوايا متعددة، والاستناد إلى آراء المتخصصين في مختلف المجالات، بهدف توعية الجمهور وتزويده بالمعلومات الصحيحة والموثوقة.

يجب على وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية أن تلعب دورًا فعالًا في مكافحة الأخبار الكاذبة، وتعزيز ثقافة التفكير النقدي والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تصديقها. كما حذر استشاري أمراض الباطنة والكلى من مخاطر نظام 'الطيبات'، مؤكدًا أنه قد يؤخر اكتشاف الأمراض الخطيرة ويعيق عملية الشفاء. وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على الطب البديل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مقلقة، خاصة إذا تم التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء.

وأكد على أهمية التوازن بين الطب التقليدي والطب البديل، وأن أي نظام غذائي جديد يجب أن يتم اتباعه تحت إشراف طبي متخصص. وبين الخوف والمنع الكامل، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر والفوائد المحتملة لأي نظام غذائي قبل البدء في اتباعه. يجب عليهم استشارة الأطباء والمتخصصين في التغذية، والتأكد من أن هذا النظام الغذائي يتناسب مع حالتهم الصحية واحتياجاتهم الغذائية.

كما يجب عليهم عدم الاعتماد على المعلومات المتوفرة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من مصداقيتها قبل تصديقها. إن الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان، ويجب الحفاظ عليها بكل الطرق الممكنة، من خلال اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تعرضها للخطر. يجب أن ندرك أن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل





