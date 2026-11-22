تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع حرب إيران، مع ضغوط متزايدة على عائدات طهران النفطية وتراجع أسعار الخام عالميا.

ارتفع عدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع حرب إيران في فبراير الماضي، وفق تحليل أجرته شبكة سي إن إن لبيانات الملاحة البحرية. ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه أسعار النفط العالمية، وتتزايد الضغوط على عائدات طهران من صادرات الخام.

وبحسب التحليل، الذي استند إلى بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المرتبطة بالبحرية الملكية البريطانية، تجاوز عدد الهجمات المبلغ عنها خلال أكتوبر 30 هجوماً، وهو الرقم الأول من نوعه منذ بداية الحرب. كما أكدت شركة ماريسكس المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية تعرض ثلاث ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء خروجها من المضيق يومي الجمعة والسبت.

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ثلاث ناقلات تتعرض لضربات بعد خروجها من مضيق هرمز

تعرضت ثلاث ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء خروجها من مضيق هرمز يومي الجمعة والسبت، بحسب ما أفادت به شركة ماريسكس. وتوزعت الحوادث الثلاثة بين ناقلة مواد كيميائية ونفط وناقلتين لنقل النفط الخام، في فترة زمنية لا تتجاوز نحو 15 ساعة.

وأوضحت ماريسكس أن ناقلة المواد الكيميائية والنفط كابتن ليون (Captain Leon)، التي ترفع علم جزر مارشال، أصيبت بضربة في مقدمتها يوم الجمعة عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وتأكدت سلامة جميع أفراد طاقمها.

وفي الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت، أصيبت ناقلة النفط الخام توركل (Torkel)، التي ترفع علم هونج كونج، في جزئها الخلفي، ما تسبب في اندلاع حريق. وبعد أقل من ساعة، أصاب صاروخ غرفة المحركات في ناقلة أرينا (Arina)، التي ترفع أيضاً علم هونج كونج.

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ولم تؤكد ماريسكس الجهة المسؤولة عن الهجمات الثلاث، لكنها رجحت ضلوع إيران فيها. واعتبرت الشركة أن هذه الهجمات تكشف استمرار التهديد الخطير الذي تواجهه الملاحة التجارية في المنطقة، خصوصاً عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني، الذي تعارض إيران استخدامه بشدة.

أرقام الهجمات الشهرية وقراءة بيانات الملاحة البحرية

سجل نوفمبر الجاري ما لا يقل عن 22 هجوماً حتى يوم الأحد، وهو ثاني أعلى عدد شهري للهجمات منذ بدء الحرب. في المقابل، بلغ متوسط الهجمات المبلغ عنها نحو 10 هجمات شهرياً قبل شهر أكتوبر.

وأشارت شبكة سي إن إن إلى أن بيانات المنظمة البحرية الدولية (IMO) تختلف في أعداد الحوادث المسجلة عن بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، لكنها تظهر أيضاً أن أكتوبر شهد أعلى عدد من الحوادث المؤكدة منذ بداية العام.

ونقلت الشبكة عن خبراء أن تراجع نفوذ طهران على حركة الملاحة في المضيق قد يدفعها إلى تكثيف الهجمات، في محاولة لانتزاع تنازلات من واشنطن. وبذلك تصبح الهجمات، وفق هذا التقدير، أداة ضغط تستخدمها إيران في مواجهة الحصار البحري الأمريكي على موانئها.

الحصار الأمريكي يضغط على صادرات النفط الإيرانية

يعرقل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وصول الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وقد وصلت كميات النفط الإيراني الموجودة على متن السفن خارج نطاق هذا الحصار إلى الصفر، وفق شركة كبلر (Kpler) المتخصصة في تتبع حركة الشحنات البحرية.

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ونقلت سي إن إن عن كبلر أن آخر الشحنات أُفرغت في الصين مطلع نوفمبر. وكانت كبلر قد حذرت في تقرير أصدرته أواخر أكتوبر من احتمال تراجع إيرادات إيران النفطية إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر، إذا استمر الوضع على حاله.

وتوضح الشبكة أن هذا التقدير يعكس حجم الضغوط التي يفرضها الحصار على صادرات النفط الإيرانية، لكنه لا يعني أن الإيرادات توقفت فعلياً. ويبقى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قائماً، ما يحافظ على الضغط المالي على طهران.

وكانت طهران قد بدأت محاولات تعطيل حركة الملاحة في المضيق عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت الحرب في فبراير الماضي، فيما ردت واشنطن بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. ورغم ذلك، تمكن منتجو النفط في دول الخليج من إيجاد سبل لعبور السفن عبر المضيق، وفق تقارير سابقة للشبكة.

تراجع أسعار النفط ومستويات الملاحة في المنطقة

تراجعت أسعار النفط العالمية، فيما ما تزال حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز أقل من مستوياتها المسجلة في عام 2025. وكان الممر المائي يمر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي قبل الحرب.

وأرجعت وكالة الطاقة الدولية التراجع الأخير في أسعار النفط إلى تعافي صادرات دول الخليج، فيما ساهمت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في انخفاض الأسعار، مع تراجع المخاوف من استئناف عمليات عسكرية أمريكية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن الهجمات في المضيق تتزامن مع تراجع قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط على الولايات المتحدة، مع استمرار اضطراب الملاحة وتزايد الضغوط على الإيرادات النفطية الإيرانية.