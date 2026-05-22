ارتفاع حصيلة الشهداء اللبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية

وفجر اليوم، استشهد 4 مسعفين جراء غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة حانويه في قضاء صور ب، فيما استشهد شاب وأصيب اثنين اخرين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بيك اب كانوا يستقلونها وسط السوق التجاري في مدينة النبطية، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق، استشهاد 6 أشخاص من بينهم مسعفان لجمعية الرسالة أحدهما إعلامي أيضا، وطفلة سورية، إضافة إلى 6 جرحى من بينهم 3 مسعفين للرسالة وسيدة سورية، في غارة على دير قانون النهر قضاء صور وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حناويه بقضاء صور، ما أسفرت عن سقوط 4 شهداء من مسعفي الهيئة الصحية وجريحين من بينهم مسعف في الهيئة وسيدة.

، بلدة جويا في قضاء صور بالجنبو اللبناني، فيما استهدفت غارة أخرى، بلدة دبعال شرق صور. وأغار الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفاً بلدة تبنين في قضاء صور، كما أغار على بلدة القليلة في قضاء صور بجنوب لبنان. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بلدة الحنية في قضاء صور، فيما شن الطيران الإسرائيلي، غارة ثانية على مجدل زون.

وتواصل التحليق المسير منذ الصباح فوق العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطراف المنصوري حي المشاع والحنية والقليلة جنوب صور





