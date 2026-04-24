ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في مصر

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في مصر، مع توقعات بنشاط الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية غدًا. تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

تشهد جمهورية مصر العربية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت الهيئة ال مصر ية للأرصاد الجوية عن استمرار هذا الارتفاع خلال اليوم، متوقعةً أن تتراوح الزيادة في درجات الحرارة بين درجتين وثلاث درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

هذا الارتفاع يؤثر على معظم المحافظات، مع توقعات بأن يكون الطقس حارًا نهارًا وشديد الحرارة في مناطق جنوب الصعيد. وتتوقع الهيئة أيضًا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على نطاق واسع من البلاد، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي تصريحات أدلت بها منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، عبر القناة الأولى، أوضحت أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى حوالي 30 درجة مئوية، بينما ستسجل الأقصر وأسوان درجات حرارة تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكدت غانم على أن الأجواء ستكون مائلة إلى البرودة خلال الليل، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، مع احتمال تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة، ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور. بالإضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح، أشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محددة من أقصى غرب البلاد، وتشمل السلوم وسيوة ومطروح.

ومن المتوقع أن يصاحب هذه الأمطار نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في تلك المناطق، مما يتطلب من المواطنين في هذه المناطق توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وحذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح غدًا على معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة. وتتوقع الهيئة أيضًا ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة غدًا، حيث قد تتجاوز 32 درجة مئوية في القاهرة، قبل أن تعود للانخفاض مجددًا بداية من يوم الأحد القادم.

هذا التقلب في الأحوال الجوية يتطلب من المواطنين الاستعداد والتأقلم مع هذه التغيرات. وفي سياق التحذيرات والتوصيات، نصحت الهيئة المصرية للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس، خاصة خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. كما حذرت من القيادة في المناطق التي تشهد أتربة، وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والربو، وذلك لحمايتهم من تأثيرات الأتربة والغبار على الجهاز التنفسي.

وأكدت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، والاستماع إلى التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة. وتؤكد الهيئة على أنها تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحوال الجوية وتقديم التوقعات الدقيقة للمواطنين، بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط لأنشطتهم اليومية بشكل آمن وفعال. وتدعو الهيئة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي ظواهر جوية غير عادية، وذلك للمساهمة في تحسين دقة التوقعات الجوية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين





