ارتفاعات ملحوظة في أسعار الذهب والدولار وتقلبات جوية في مصر

آخر تحديثات أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم، بالإضافة إلى توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس.

شهدت مصر اليوم، الاثنين 27 أبريل 2026، تقلبات ملحوظة في الأسواق، خاصةً في أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقد رصد موقع صدى البلد هذه التطورات وتابعها بشكل مفصل لتقديمها لقرائه. فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجلت قفزة كبيرة اليوم، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 7005 جنيهات. أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد وصل إلى 8006 جنيهات. وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيهاً.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها التوترات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وتأثير المضاربات في السوق. ويراقب المواطنون أسعار الذهب عن كثب، بل وبشكل مستمر، بسبب التقلبات الكبيرة التي يشهدها هذا المعدن الثمين، مما يؤثر على قراراتهم الاستثمارية والادخارية. وقد استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقريراً مفصلاً حول هذه التطورات، مع تحليل لأسباب الارتفاع وتوقعاته المستقبلية. وعلى صعيد أسعار العملات، فقد سجل الدولار الأمريكي سعر بيع 52.70 جنيه وسعر شراء 52.56 جنيه.

بينما بلغ سعر اليورو سعر بيع 61.62 جنيه وسعر شراء 61.44 جنيه. وسجل الجنيه الإسترليني سعر بيع 71.18 جنيه وسعر شراء 70.98 جنيه. أما الريال السعودي فقد بلغ سعر بيع 14.05 جنيه وسعر شراء 14.01 جنيه، في حين سجل الدينار الكويتي سعر بيع 171.81 جنيه وسعر شراء 171.43 جنيه. وتأثرت أسعار العملات بتقلبات أسعار الصرف العالمية، والتغيرات في السياسات النقدية، والعرض والطلب في السوق المحلية.

وقد قدم برنامج صباح البلد تقريراً شاملاً حول أسعار العملات، مع تحليل للتغيرات التي طرأت عليها وتأثيرها على الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بالأحوال الجوية، فقد أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالياً حالة من التقلبات الجوية الطبيعية التي تحدث في هذا التوقيت من كل عام. وأوضح أن فصل الربيع يتميز بتقلبات جوية سريعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، بالإضافة إلى عواصف رملية وترابية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستشهد استقراراً حتى نهاية الأسبوع، وأنها ستكون حول المعدلات الطبيعية، ولكن مع توقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع قد تصل إلى 30 درجة مئوية في القاهرة، بسبب تأثير بعض المنخفضات الصحراوية. ونصح الدكتور القياتي المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمتابعة التغيرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأضاف أن البلاد ستشهد استقراراً في بداية الأسبوع بعد يومين من الارتفاع في درجات الحرارة.

وشدد على أهمية البقاء على اطلاع دائم بتحديثات الأرصاد الجوية لضمان السلامة وتجنب أي تأثيرات سلبية للطقس المتقلب





