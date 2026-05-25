ارتفاع حاد في حالات سرطان الجلد الميلانيني بالمملكة المتحدة وحاجة ملحة للتوعية والوقاية

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف حالة سرطان الجلد الميلانيني في 2022، ومن المتوقع وصول الأعداد إلى 26 500 حالة سنويًا بحلول 2040. يسلط التقرير الضوء على عوامل الخطر، أعراض المرض، وأهم إجراءات الوقاية والفحص المبكر.

تشهد المملكة المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في حالات سرطان الجلد الميلانيني ، وهو أخطر أشكال سرطان الجلد، حيث سجل عام 2022 أكثر من 20 ألف حالة، وهو أعلى رقم تم توثيقه حتى الآن.

وفقًا لتقارير مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية، من المتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 26 500 حالة سنويًا بحلول عام 2040 إذا استمر نمط التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، سواء من الشمس أو من أجهزة التسمير. هذا الاتجاه المتصاعد يبرز الحاجة الملحة إلى توعية الجمهور بأعراض المرض وأهمية الوقاية من الأشعة الضارة، فضلاً عن تعزيز الفحوصات الجلدية الدورية لاكتشاف أي تغيّر في الشامات أو ظهور شامات جديدة في وقت مبكر.

سرطان الجلد الميلانيني ينشأ في الخلايا الميلانينية المسؤولة عن صبغة الجلد، وعلى عكس الأنواع الأخرى من سرطان الجلد فهو يتسم بنمو سريع وإمكانات عالية للانتشار إلى أعضاء أخرى إذا لم يُكتشف مبكرًا. يبدأ المرض غالبًا بظهور شامة جديدة أو تغير ملحوظ في شامة موجودة مسبقًا، ولذلك يُنصح الأطباء باتباع قاعدة "ABCDE" لتقييم أي شامة مريبة: عدم تماثل الشكل (A)، حدود غير واضحة أو متشابكة (B)، تغير اللون أو تواجد ألوان متعددة (C)، قطر يزيد عن 6 مليمترات (D)، وتطور مستمر في الشكل أو اللون أو الملمس (E).

إضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى أي تقرح لا يلتئم، أو بقع داكنة غير عادية، أو أعراض حكة ونزيف قد تشير إلى تحول خبيث. تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 90% من حالات سرطان الجلد الميلانيني في المملكة المتحدة ترتبط مباشرةً بالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، سواء من الشمس أو من أجهزة التسمير الاصطناعية. وتعد فترات الحروق الشمسية المتكررة في مرحلة الطفولة والمراهقة من أهم عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية تطور المرض في مراحل متأخرة من العمر.

كما تسجل الفئات العمرية فوق الثمانين عامًا ارتفاعًا بنحو 57% في معدلات الإصابة خلال العقد الماضي، نتيجة لتراكم أضرار الأشعة على مر السنين. للحد من خطر الإصابة، يوصى باستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف يوميًا، تجنُّب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، ارتداء قبعات ونظارات شمسية ملائمة، والابتعاد عن أجهزة التسمير. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الفحوصات الجلدية المنتظمة عاملاً أساسيًا في الكشف المبكر وتحسين نسب الشفاء.

إن الوقاية المستمرة والحماية على مدار العام، ليس فقط خلال العطلات أو فصل الصيف، هي المفتاح للحد من انتشار هذا المرض المميت





