ارتفاع المخاوف التضخمية وتوترات الجيوسياسة يوقف صعود الأسهم الأمريكية وتفعيل شريحة الأطفال في مصر لحماية الصغار من السوشيال ميديا

تجتمع عدة عوامل، منها التضخم المتصاعد والتوترات الدولية، لتوقف ارتفاع الأسهم الأمريكية، بينما تبادر الحكومة المصرية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتطبيق شريحة الأطفال للحد من مخاطر السوشيال ميديا على القاصرين.

تضاعفت المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم وتفاقم التوترات الجيوسياسية مؤخراً، ما أدى إلى إيقاف سلسلة الارتفاع المتواصل في أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت شهراً متتالياً من المكاسب القوية.

وتعزى هذه الظاهرة إلى عدة عوامل مركبة، أبرزها التقارير المتصاعدة عن تراجع الطلب العالمي على السلع الأساسية، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من تراجع سياسات الدعم المالي في أوروبا وآسيا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط والغاز باستمرار نتيجة للاضطرابات في مناطق الإنتاج، مما زاد من حدة القلق حول استقرار الأسعار في المستقبل القريب. ومع تزايد هذه المتغيرات، بدأ المستثمرون يتجهون نحو الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية وبعض العملات الصعبة، مما ساهم في انخفاض مؤشرات البورصات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التموين في حديثه مع "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بأكبر قدر من الفعالية والشفافية. وصرح الوزير بأن الحكومة تعمل على تحسين آليات الاستهداف وتحديث قواعد البيانات لتقليل الفجوات وتحسين توزيع الموارد. تأتي هذه الخطوات في ظل الجهود المستمرة لمواجهة آثار التضخم الذي يتصاعد في الأسواق المحلية، والذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معدلات الفقر.

كما أشار الوزير إلى أن الجهات المعنية ستعتمد تقنيات حديثة في الرقابة والمتابعة لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين وتعزيز ثقة الجمهور في سياسات الدعم الاجتماعي. من ناحية أخرى، شهدت مصر خطوة رائدة في مجال حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، حيث قرر مجلس النواب اعتماد مشروع قانون يخول تطبيق "شريحة الأطفال" لتحديد استخدامات الهواتف المحمولة لدى القاصرين.

وبحسب ما أعلن عنه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيبدأ تطبيق الشريحة في أول أيام يوليو المقبل بعد إكمال إجراءات الحصر الشامل لخطوط المحمول من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وستقوم الشريحة بفرض مجموعة من الضوابط الصارمة، تشمل حظر دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيس بوك وتيك توك وتيليجرام.

كما سيُزود الآباء أو الأمهات بكود تعريفي يمكنهم من خلاله تفعيل الشريحة على هواتف أولادهم وتحديد التطبيقات والمساحات الرقمية المسموح بها، مما يمنح الأسرة سلطة التحكم في محتوى الاستخدام. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه التطبيقات على الفئة العمرية الأقل وعياً، وتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية.





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