شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة كثافات مرورية متحركة صباح الخميس، وسط انتشار أمني واسع وتنظيم للحركة لضمان انسيابية السير في ساعات الذروة.

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي ال قاهرة والجيزة ، صباح الخميس ، كثافات مرورية متحركة تزامنًا مع ساعات الذروة، وسط انتشار واسع للخدمات الأمنية ورجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة المركبات وضمان انسيابية السير. وأفادت المتابعة المرورية بأن ميدان التحرير ومناطق وسط القاهرة شهدا ازدحامًا نسبيًا مع انتظام الحركة بالمداخل المؤدية إلى الميدان، فيما سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كورنيش النيل ، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى منطقتي حلوان والملك الصالح.

تفاصيل الحركة المرورية في المحاور المركزية

رُصدت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم امتدادًا إلى منطقة الدقي وميدان الجلاء، إلى جانب تباطؤ في الحركة بالطريق الدائري بمنطقة المريوطية للقادمين من الطريق الصحراوي باتجاه الجيزة، وكذلك على طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وميدان الرماية. وتواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال كاميرات المراقبة والخدمات الميدانية، مع الدفع بالأوناش المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث بما يضمن الحد من تأثيرها على حركة السير.

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محاور تشهد سيولة وانسيابية في الحركة

وفي المقابل، شهدت عدة محاور رئيسية سيولة وانتظامًا في الحركة، من بينها كورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، إلى جانب مناطق روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ووسط البلد. كما انتظمت حركة السيارات بعدد من شوارع الجيزة، أبرزها النيل السياحي، وشارع الهرم، والبحر الأعظم، ونزلة الطريق الدائري المتجهة إلى محافظات الصعيد، فضلًا عن منطقتي الوراق والمريوطية، مع ظهور كثافات متحركة في بعض القطاعات.

استراتيجية المتابعة والتدخل السريع للمرافق

وتواصل إدارات المرور على مستوى الجمهورية تعزيز انتشارها الميداني من خلال الدوريات وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، بالتنسيق مع غرف العمليات، لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ أو معوقات قد تؤثر على انسيابية الحركة. ويأتي هذا النشر المكثف لضمان الحفاظ على راحة السائقين وتقليل وقت العبور في المناطق التي تشهد ضغطًا مروريًا، خاصة مع تزامن هذه الحركة مع بداية الأسبوع وعوامل الذروة الصباحية المعتادة.

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التنسيق الأمني لضمان سلامة التنقل

وتعمل فرق الطوارئ المرورية على مدار الساعة للاستجابة السريعة لأي حادث أو عطل فني قد يسبب زحمة، وذلك من خلال شبكة اتصالات موحدة تربط بين نقاط المراقبة المختلفة في القاهرة الكبرى. ويحرص رجال المرور على توجيه السائقين عبر اللافتات الإرشادية والإشارات الضوئية لتجنب المناطق المكتظة، وتوجيه الحركة نحو المسارات البديلة ذات السيولة الأعلى، مما يسهم في تحسين الأداء العام لشبكة الطرق في المحافظة.

آفاق الحركة المرورية والتوقعات المستقبلية

ويستمر الوضع الحالي على ما هو عليه حتى مساء الخميس، مع توقع استمرار الجهود المبذولة من قبل جهاز المرور للحفاظ على انسيابية الحركة قدر الإمكان. وتعمل الجهات المعنية على تحديث بيانات الحركة بشكل لحظي لتوفير معلومات دقيقة للسائقين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم بشكل أمثل لتجنب الازدحامات وتأمين وقتهم أثناء التنقل اليومي.