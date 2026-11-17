تواصل الإدارة العامة للمرور تطبيق الإجراءات الأمنية لتنظيم الحركة في القاهرة والجيزة وسط كثافات مرورية بمحاور معينة مثل النيل والدائري لضمان سلامة المواطنين.

عانت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح يوم الثلاثاء، من كثافات مرورية متفاوتة وشديدة، تزامناً مع ساعات الذروة الصباحية المعتادة التي تشهد تزايداً في أعداد المركبات. وقد انتشر رجال الإدارة العامة للمرور ، إلى جانب الخدمات الأمنية، بنسق مكثف على طول المحاور الحيوية، بهدف تنظيم حركة السيارات بفعالية والعمل الجاد لتحقيق السيولة المرورية التي تسهم في تقليل الازدحام.

تفاصيل الحركة المرورية بالمحاور الرئيسية

سجلت مناطق ميدان التحرير ووسط العاصمة القاهرة ازدحاماً نسبياً، إلا أن حركة المرور ظلت منتظمة بالمداخل المؤدية مباشرة إلى هذا الميدان المهم. وفي المقابل، تمتع كورنيش النيل بسيولة ملحوظة، ولا سيما في الاتجاه المؤدي نحو حلوان ومنطقة الملك الصالح، مما سهل تنقل سائقي المركبات في تلك المناطق.

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وفي الاتجاه المعاكس، ظهرت كثافات مرورية واضحة بنزلة شارع البحر الأعظم، امتداداً وصولاً إلى منطقتي الدقي وميدان الجلاء الحيوية. كما لاحظ السائقون تباطؤاً ملحوظاً في حركة السيارات على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، خاصة للقادمين من الطريق الصحراوي باتجاه محافظة الجيزة.

ولم تكن الحركة مستقرة في كل مكان، حيث ظهرت كثافات مرورية أيضاً على طريق الفيوم الصحراوي، وصولاً إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية. وعلى الجانب الآخر، انتظمت الحركة المرورية بنجاح على عدد من المحاور الرئيسية الأخرى، والتي تشمل كورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر.

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إجراءات الإدارة العامة للمرور والنتائج الميدانية

من جهة أخرى، شهدت شوارع محافظة الجيزة حالة من الانتظام النسبي، لا سيما بشوارع النيل السياحي، وشوارع الهرم، وشارع البحر الأعظم. كما سارت الحركة بسلاسة في نزلة الطريق الدائري المتجهة إلى محافظات الصعيد، وفي منطقتي الوراق والمريوطية، مع وجود بعض الكثافات المتحركة المحدودة في عدد من القطاعات.

تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بشكل مستمر ودؤوب، متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة بأكملها. وتعتمد الإدارة في ذلك على شبكة من كاميرات المراقبة الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات الميدانية المتواجدة في كافة الأوقات لرصد أي تطورات أو معوقات فورية.

ويتم الدفع بأوناش المرور المتخصصة للتعامل الفوري مع الأعطال الميكانيكية والحوادث المرورية الطفيفة، بهدف الحد من تأثيرها السلبي على حركة السير العامة. كما تقوم إدارات المرور بتكثيف انتشار الدوريات الأمنية، وسيارات الإغاثة، والدراجات البخارية بمختلف الطرق والمحاور الحيوية.

يتم هذا الانتشار بالتنسيق التام مع غرف العمليات المركزية، من أجل رصد أي معوقات بسرعة فائقة والتدخل السريع في حالات الطوارئ. وتهدف هذه الإجراءات المندمجة إلى الحفاظ على انتظام الحركة المرورية، وتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق لجميع مستخدميها.