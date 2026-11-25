يروي حانوتي غزة يوسف أبو حطب تجربة دفن 18 ألف جثة في ظل شح الكفن ومساحات المقابر، حيث وصل سعر القبر لـ 300 دولار وسط ظروف إنسانية متدهورة.

يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة تتعلق بعمليات دفن الموتى ، حيث يروي يوسف أحمد سليم أبو حطب، الحانوتي من غزة، تجربته المحزنّة في دفن أكثر من 18 ألف جثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.

يعمل أبو حطب في مهنته منذ عام 1986، لكن الرقم الهائل للوفيات الناتج عن الحرب فرض عليه عبئاً ثقيلاً يتجاوز طاقته الاستيعابية أو التخيّل، في ظل غياب مساحات كافية للمقابر.

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شح الكفن والمستلزمات الأساسية

أوضح أبو حطب أن المعاناة لا تقتصر على ضخامة الأعداد فحسب، بل تمتد إلى شح أبسط المستلزمات اللازمة لتجهيز الجثامين، حيث لا توجد أكفان لستر الموتى، ولا توجد قطع صابون لتطهير الأجساد.

كما غابت مواد البناء الأساسية اللازمة لتهيئة القبور، حيث لم تعد الحجارة أو البلاط المتوفرة في السوق المحلية، مما دفع البعض لسرقتها من المنازل المهجورة التي تم قصفها ونزح سكانها عنها.

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تداعيات اقتصادية على عمليات الدفن

يعمل سراج، المصاب بسرطان القولون والمحروم من العلاج لعدم توفره في القطاع، في حفر القبور ورصفها بالطوب مقابل مادي يتراوح بين 20 و30 شيكل يومياً، أي ما يعادل من 6 إلى 9 دولارات.

وقد دفعته الظروف المعيشية الصعبة ومرضه إلى هذه المهنة الشاقة لإعالة عائلته المكونة من أربعة أفراد، رغم أنه كان متفوقاً دراسياً قبل الحرب وكان يملك أملاً في مستقبل مختلف.

ظروف الدفن الجماعي والقرارات الصعبة

يوضح أبو أحمد أنه اضطر لدفن جميع جثامين عائلته التي انتُشلت من تحت الأنقاض في قبر واحد، مشيراً إلى أن الأشلاء المدفونة معاً غالباً ما تكون غير كاملة بسبب ظروف القتال الطويلة.

يرى أبو أحمد أن الدفن الجماعي فرضته ضائقة المكان، ويؤكد أن أرواح الشهداء صعدت إلى بارئهم منذ لحظة القصف، مما يخفف من معنوياته تجاه ما لحق بأجسادهم من بلاء تحت الأنقاض.

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توقعات بشأن أزمة المساحات المستقبلية

يعتبر أبو عمر أنه لا يوجد متسع لشبر واحد للدفن الفردي، حتى المناطق المحيطة بالمقابر تعج بخيام النازحين الذين افترشوها بعدما ضاقت بهم المساحات الإنسانية المحددة من قبل الجيش الإسرائيلي.

أسفرت الحرب في غزة عن مقتل 74,645 فلسطينياً وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أن هذه الأرقام موثوقة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023.