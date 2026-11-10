استبعاد زيدان من قائمة حراس الجزائرNovember

تأكيد استبعاد حارس المرمى زيان بن عثمان من لائحة المنتخب الجزائري للدوري الأولمبي بعد أداء متذبذب وإصرا trener إبراهيم حمداني على بدائل أخرى.

أكدت اللجنة الفنية لمُنتخب الجزائر لكرة القدم، بقيادة المدرب إبراهيم حمداني ، عن استبعاد الحارس زيان بن عثمان من قائمة الحراس الأربعة المختارة خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر. وقد تم الإعلان رسمياً عن القائمة النهائية التي شملت أسماء الحراس البديلين، فيما غاب بن عثمان عن هذه اللائحة بشكل قاطع.

قائمة الحراس البديلين وتفاصيل الاختيار

وجّه المدرب الوطني إبراهيم حمداني الدعوة مباشرة للثلاثي التالي: ملفين ماستيل، وأساسمة بن بوط، وعبد اللطيف رمضان، وذلك لشغل مقاعد الحراسة في المواجهات القادمة. وبعد ذلك، تم التعويض عن عبد اللطيف رمضان بالحارس رييان يسلي، وذلك استجابةً لظروف شخصية قاهرة.

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يعود سبب استدعاء رييان يسلي بدلاً من رمضان إلى الوفاة المأساوية لوالد اللاعب الجزائري عبد اللطيف رمضان، مما استدعى ضرورة تعويضه فوراً لضمان اكتمال تشكيل الحراس المطلوب حسب لوائح الاتحاد الدولي.

أسباب فنية صريحة للاستبعاد

فسر إبراهيم حمداني قرار استبعاد زيان بن عثمان، الذي يُعرف إعلامياً بلقب "زيدان الصغير"، بناءً على غياب الانتظام في اللعب خلال الفترة الأخيرة. ورغم أن بن عثمان شارك فعلياً في الأسبوع الماضي في مباراة فريقه ليغانيس، التي انتهت بخسارة ذائبة بنتيجة 3-1 أمام ألباسيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتغيير قرار المدرب.

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يبدو من الواضح أن المدرب الوطني لا يخطط للاعتماد على أداء الحارس الشاب في الفترة المقبلة، ويعود ذلك لأسباب فنية بالأساس. حيث يشير التدريب إلى عدم الاطمئنان الكافي لقدرته الحالية على حراسة مرمى "الخضر" في المحافل الدولية الكبرى.

سجل الأداء والإحصائيات السابقة

خاض حارس المرمى صاحب الـ28 عاماً، أول مباراة رسمية مع منتخب الجزائر في شهر أكتوبر عام 2025، وذلك خلال المواجهة التاريخية أمام أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وخلال مسيرته الدولية، خاض مع الفريق 10 مباريات في مختلف البطولات القارية والدولية.

في هذه المواجهات العشرة، استقبل مرماه 9 أهداف فقط، محققاً بذلك 5 شباك نظيفة، مما يعكس كفاءة فنية عالية. وفي مشاركته الأخيرة خلال نهائيات كأس العالم، شارك بن عثمان في 3 مباريات، قبل خلالها 6 أهداف، بمعدل 2 هدف في المباراة الواحدة.

التراجع الاقتصادي وأثره على المستقبل

شهدت القيمة السوقية للحارس زيان بن عثمان تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى مبلغ مليون يورو فقط وفقاً لموقع ترانسفير ماركت. وهذا المبلغ يمثل نصف القيمة التي كانت عليها في عام 2019، مما يشير إلى تراجع التقييم المالي والإعلامي للاعب في السوق العالمية.

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يرجح المحللون أن هذا التراجع المالي يرتبط مباشرة بعدم الانتظام في اللعب وعدم الاختيار الوطني المتواصل، مما يفتح الباب أمام المنافسة الشديدة بين الحراس الآخرين في القائمة المختارة حديثاً.