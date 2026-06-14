استئناف محاكمة 12 متهماً في قضية 'أحداث المنصة' اليوم

تواصل الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 12 متهماً وإعادة إجراءات 3 آخرين في قضية 'أحداث المنصة' بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والقتل العمد.

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، اليوم الاثنين، محاكمة 12 متهماً وإعادة إجراءات ال محاكمة لـ3 آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر ثان، والمعروفة إعلامياً بـ' أحداث المنصة '.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تشهدها القضية المتعلقة بأحداث عنف شهدتها منطقة المنصة في مدينة نصر، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأفراد بينهم ضابط شرطة ومدنيون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم متعددة، أبرزها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة في التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وتشمل قائمة الضحايا كلاً من: أشرف السباعي ضابط الشرطة، وحسام علي، وأحمد محروس، وآخرين. وقد أسفرت التحقيقات عن تورط المتهمين في أعمال عنف ممنهجة استهدفت رجال الأمن والمواطنين، بهدف زعزعة الأمن والنظام العام.

ويواجه المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما يواجه الباقون تهم المشاركة في التجمهر والقتل. وقد سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً بحق 3 من المتهمين، إلا أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمتهم، لتعود القضية إلى دائرة الإرهاب لتنظر مجدداً في أوضاعهم القانونية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الجديدة مرافعة الدفاع وسماع أقوال الشهود، في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها.

وتثير القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقضائية، نظراً لطبيعتها المرتبطة بمكافحة الإرهاب وحماية سلامة المواطنين ورجال الأمن





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أحداث المنصة محاكمة إرهاب محمد السعيد الشربيني محكمة

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