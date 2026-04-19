استئناف محاكمة زوج متهم بقتل زوجته الحامل في المنوفية

تستأنف محكمة جنايات شبين الكوم اليوم جلسات محاكمة زوج متهم بقتل زوجته في المنوفية، والتي وقعت بعد 4 أشهر من الزواج. جاء ذلك بعد إحالة المتهم إلى الطب النفسي في الجلسة الماضية، حيث تم إيداعه في مستشفى العباسية لمدة 45 يومًا. يؤكد محامي المجني عليها أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام لقيامه بقتل زوجته وجنينها عمداً، مع تأكيد تقرير الطب الشرعي على تعرض المجني عليها لضربات قوية أدت إلى وفاتها وإجهاضها.

تشهد محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم استئناف جلسات محاكمة زوج متهم بإنهاء حياة زوجته، والتي وقعت بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجهما. يأتي هذا التطور بعد أن قررت المحكمة في جلستها السابقة إحالة المتهم إلى فحص الطب النفسي لتقييم حالته العقلية ومدى إدراكه لأفعاله، وقد أفضت هذه الإحالة إلى إيداع المتهم في مستشفى العباسية للصحة النفسية لمدة 45 يومًا. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما قد يؤثر على مجريات ال محاكمة وتحديد المسؤولية الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع جريمة قتل زوجة على يد زوجها في قرية ميت بره التابعة للمركز. فور تلقي البلاغ، انتقلت قيادات المباحث والشرطة إلى مسرح الجريمة لمعاينة المكان وكشف ملابسات الواقعة. وتبين من التحقيقات الأولية أن شابًا أقدم على قتل زوجته بعد فترة قصيرة من زواجهما. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. وفي سياق متصل، أكد المحامي أحمد طلبة، وكيل أسرة المجني عليها، أن المتهم يواجه أقصى العقوبات القانونية الممكنة، وهي عقوبة الإعدام شنقًا، وذلك لقيامه عمدًا بقتل زوجته وجنينها الذي كان في شهره الثاني. وأوضح المحامي أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض المجني عليها للضرب المتعمد. ووفقًا لتصريحاته لـ صدى البلد، فإن التقرير التشريحي قد بيّن وجود كسر في عظمة القص ضمن القفص الصدري، وهو ما نتج عن تعرضها لضربات قوية ومتتالية بالأقدام على منطقة الصدر. كما أشار المحامي إلى أن التقرير الطبي الشرعي أكد أن هذه الضربات أدت إلى حدوث نزيف في الرئتين ونزيف في المخ، مما أدى بدوره إلى توقف التنفس وتوقف عضلة القلب. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن تعرض المجني عليها لركلات قوية في منطقة البطن، الأمر الذي تسبب في إجهاضها. بناءً على هذه المعطيات، أكد محامي المجني عليها أن القيد والوصف القانوني للجريمة يتمثل في جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام شنقًا. تستمر المحكمة في النظر في القضية، مع انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف وتقييم الطب النفسي للمتهم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

45 ألف يورو غرامة مالية بحق بوروسيا دورتموند بسبب سلوك جماهيره45 ألف يورو غرامة مالية بحق بوروسيا دورتموند بسبب سلوك جماهيره

Read more »

بالأسعار| من 45 لـ750 جنيها.. إليك 5 سهرات مميزة في آخر ليالي العيدبالأسعار من 45 لـ750 جنيها إليك 5 سهرات مميزة في آخر ليالي العيد | مصراوى

Read more »

45 دقيقة حُبست فيها الأنفاس.. كواليس إنقاذ عامل من 'غرفة الموت' في مركب الدقي45 دقيقة حُبست فيها الأنفاس.. كواليس إنقاذ عامل من 'غرفة الموت' في مركب الدقي مصراوي اخبار masrawy Egypt

Read more »

مشاهد من حياة ميريل ستريب ودون جومر قبل انفصالهماما زال خبر انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج يلقى بظلاله على عشاقهما حول العالم بعد 45 عامًا من الزواج،

Read more »

أربع جوائز رواد ومراكز بحثية ومجالتين جديدتينتستعرض الأكاديمية الملكية للعلوم جائزاتها الجديدة، والتي تضم أربع جوائز رواد في مجالات مختلفة، وأربع جوائز تقديرية للمرأة فوق 45 عامًا، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة الشابة تحت 45 عامًا.

Read more »

بطول 2.6 كم.. اعرف أبرز المعلومات حول مشروع محور السادات بالإسكندريةتشهد محافظة الإسكندرية، حاليا أعمال مشروع إنشاء كوبرى 45 (محور السادات) على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي..

Read more »