كاف تعلن القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في أفريقيا 2026، مع استبعاد مصطفى شوبير والمهدي سليمان، بينما يظل تريزيجيه مرشحاً للأفضل لاعب.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة الأفريقية لعام 2026، مما يعني خروج الثنائي المصري مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، و المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك، من سباق التتويج الرسمي.

وجاء هذا الإعلان ليؤكد تقليص القائمة النهائية إلى ثلاثة أسماء فقط، مما يقلص بشكل كبير من فرص اللاعبين المصريين في المنافسة على هذه الجائزة القارية المرموقة، رغم تألقهما خلال الموسم السابق.

القائمة النهائية وأسماء المرشحين الثلاثة

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تتقلص المنافسة الشديدة الآن حول لقب أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2026 لتقتصر على ثلاثة أسماء بارزة، وهم المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة إلى حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينها. سيخوض هؤلاء الثلاثي النهائي للتنافس على حصد الجائزة بعد المستويات المميزة التي قدموها خلال الفترة الماضية، على أن يُعلن عن الفائز الرسمي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر عقده قريباً.

غياب شوبير وسليمان رغم تألقهما

لم يشفع الأداء المتميز الذي قدمه حارس المرمى المصري مصطفى شوبير خلال مشاركاته مع النادي الأهلي ومع المنتخب المصري في بلوغه القائمة النهائية، حيث غاب اسمه تماماً رغم حضوره في قائمة الترشيحات الأولية. وقد تألق شوبير بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وتولى حماية مرمى الفراعن في مونديال 2026، حيث نجح المنتخب في بلوغ دور الـ16، إلا أن هذا الإنجاز لم يكفِ للبقاء في المرحلة الأخيرة.

وبالمثل، غاب الحارس المصري المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، عن القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة، رغم تقديمه مستويات جيدة مع النادي الأبيض خلال منافسات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية. وانضم سليمان أيضاً إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال 2026، لكنه لم يتمكن من مواصلة سباق المنافسة على الجائزة بعد أن حدد "كاف" قائمة المرشحين الثلاثة النهائيين فقط.

تريزيجيه يحافظ على الحضور المصري

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في المقابل، حجز اللاعب السابق للأهلي ومستخدم الآن في النادي الرياضي بالدمام، محمود حسن تريزيجيه، مقعده ضمن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2026، ليمنح الكرة المصرية فرصة جديدة للمنافسة على الجوائز الفردية. وقد تفوق تريزيجيه في مراحل الاختيار السابقة على عدد من الأسماء التي تواجدت ضمن قائمة الترشيحات الأولية، مما مكنه من البقاء في المرحلة الختامية من سباق التتويج.

ويأتي وصول تريزيجيه إلى القائمة النهائية ليدخل في منافسة شديدة مع كل من المغربي محمد ربيع حريمات، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا. وتُخصص هذه الجائزة للاعبين الذين يبرزون في مسابقات الأندية الأفريقية تقديراً لمستوياتهم الفنية خلال الموسم، وهي تختلف عن جائزة أفضل لاعب أفريقي التي تشمل المحترفين في الدوريات العالمية.

استبعاد المدربين المصريين وحفل لاجوس

كذلك كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026، والتي خلت من اسمي المدرب حسام حسن، الذي قاد المنتخب المصري، ومعتمد جمال، مدرب النادي الزمالك، رغم وجودهما في القائمة الأولية. وقد استبعد حسام حسن رغم النتائج الإيجابية التي حققها، وتأهل الفراعن لدور الـ16 في مونديال 2026 والنصف النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025، بينما تغيب فرصة المعتمد جمال أيضاً.

وستحسم القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب بين الثلاثة: المغربي محمد وهبي، والسنغالي بابي ثياو، والبرتغالي بيدرو ليتاو بريتو المعروف باسم "بوبيستا"، مدرب منتخب الرأس الأخضر. ومن المقرر أن يُعلن عن الفائزين بجميع الجوائز الفردية، بما في ذلك أفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي تستضيفه مدينة لاجوس النيجيرية يوم 2 ديسمبر المقبل.