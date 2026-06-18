استئناف دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

تستأنف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بمتابعة الهلال الأحمر المصري، في ظل استمرار الحاجة الملحة لتلبية احتياجات السكان بعد ت挡住了 دخولها لعدة أشهر.

في تطور مستمر لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة ، تجددت حركة دخول شاحنات المساعدات من بوابة معبر رفح البري الفرعية اليوم الخميس، متجهة نحو معبر كرم أبو سالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والخيام والمواد البترولية، المقدمة من مؤسسات مصرية وعربية ودولية مختلفة، ويشرف على عملية الإيصال الهلال الأحمر المصري. وأكد مصدر مختص في المعبر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي حتى يوم أمس الأربعاء بلغ 32,670 شاحنة مساعدات إنسانية، بإجمالي حمولة تقارب 697 ألف طن، بالإضافة إلى 2,236 شاحنة مواد بترولية محملة بالسولار والغاز والبنزين اللازمة لتشغيل المستشفيات والأفران.

وتظهر الإحصائيات أن إجمالي المساعدات المقدمة منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر 2023 شملت أيضًا 37,412 شاحنة من convoys متنوعة، و28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك قبل توقف دخول المساعدات عبر الجانب المصري في 27 مارس الماضي





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