استبعاد إيلان قبال من منتخب الجزائر وتصريحات إبراهيم حمداني

استبعد المدرب إبراهيم حمداني نجم باريس إف سي إيلان قبال من قائمة منتخب الجزائر لمعسكر نوفمبر أمام توغو، وسط تصريحات حول مدة لعبه وخياراته الفنية.

أبعد المدرب إبراهيم حمداني الدولي الجزائري إيلان قبال ، لاعب باريس إف سي ، عن قائمة منتخب الجزائر المعدة ل معسكر نوفمبر / تشرين الثاني، قبل المواجهة المزدوجة المرتقبة أمام منتخب توغو. ويأتي هذا القرار بعد أن شارك قبال في المعسكر الماضي وظهر أساسياً في المباراة الودية ضد منتخب النيجر.

ولم يكتف المدرب بتقديم أسباب فنية تقليدية، بل أكد أن استبعاد اللاعب يرتبط بتصريحات أدلى بها قبال بعد انتهاء المعسكر التحضيري لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وبهذا المعنى، فإن القرار لا يُقرأ كخيار فني عابر، بل كنتيجة لموقف علني عبّر عنه اللاعب.

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تفاصيل قرار استبعاد إيلان قبال من القائمة

أكد المدرب إبراهيم حمداني أن غياب إيلان قبال عن قائمة منتخب الجزائر لم يكن لأسباب فنية بحتة، وأن من يرغب في فهم الخلفية الحقيقية للقرار عليه العودة إلى تصريحات اللاعب الصحفية عقب معسكر سبتمبر/ أيلول.

وكان قبال قد اكتفى بالظهور أساسياً مرة واحدة فقط خلال المعسكر الماضي، وكانت تلك المرة أمام منتخب النيجر. هذا الحضور المحدود في التشكيلة الأساسية شكّل السياق الذي جاءت فيه تصريحاته، وهو ما يفسر جزءاً من الجدل المرتبط بوضعه الحالي.

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وبحسب ما ورد في المعطيات، فإن اللاعب أوضح رغبته في المشاركة لفترات أطول داخل الملعب، وهو الطرح الذي أثار استياء الجهاز الفني. ويبيّن هذا التباين بين طموح اللاعب ورؤية الطاقم الفني الأسباب التي أدت إلى تحول القضية من مسألة مشاركة إلى مسألة انضباط وثقة.

تصريحات قبال حول المنافسة والدقائق داخل المنتخب

قال إيلان قبال إنه ملزم باحترام خيارات الطاقم الفني للمنتخب، معترفاً بأن المنافسة شرسة للغاية في مركزه. وتعكس هذه الإجابة إدراكاً واضحاً للواقع داخل التشكيلة، حيث يتنافس عدد من اللاعبين على المكان نفسه.

وأشار اللاعب، وفقاً للمعطيات، إلى أن مجرد وجوده ضمن القائمة في كل معسكر يُعد إنجازاً في حد ذاته. ويعني هذا الطرح أن قبال يرى الاستمرار في المنتخب مسألة تحتاج إلى جهد متواصل، لا حقاً مكتسباً بصفته لاعباً أساسياً.

في المقابل، يبقى الجدل قائماً حول العلاقة بين الرغبة في اللعب لفترات أطول وبين متطلبات الجهاز الفني. فالمدرب ركّز في توضيحه على خيارات القائمة، بينما ركّز اللاعب على حاجته إلى الدقائق، ما يجعل كل طرف يقدم قراءة مختلفة لأسباب الاستبعاد.

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أرقام قبال مع باريس إف سي وأثر الغياب على المنتخب

لعب إيلان قبال تسع مباريات في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين. وتمنح هذه الأرقام صورة عن مساهمته الهجومية مع فريقه باريس إف سي، في وقت يبحث فيه المنتخب عن حلول مؤثرة قبل المواجهتين أمام توغو.

يمثل غياب قبال عن معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني اختباراً لعمق خيارات منتخب الجزائر في هذا المركز، إذ يجد المدرب إبراهيم حمداني نفسه أمام مهمة إعداد تشكيلة تحقق التوازن قبل المباراتين. ويرتبط هذا الاختيار بمواعيد المعسكر المحددة، ما يجعل التحضير الفني مرتبطاً بتوقيت واضح لا يحتمل التأجيل.

ومن المرتقب أن يتابع الجمهور الجزائري قرارات المدرب في القائمة النهائية للمعسكر، وما إذا كان الاستبعاد سيبقى محصوراً في هذه المحطة أم سيفتح نقاشاً أوسع حول معايير الاختيار داخل المنتخب. وتبقى الأنظار موجهة إلى المواجهتين أمام توغو لمعرفة تأثير هذا القرار على أداء الفريق.