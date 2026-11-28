أفادت منظمة 'أطباء بلا حدود' باستشهاد عاملين حارسين في قطاع غزة جراء ضربة إسرائيلية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. المنظمة تطالب بمحاسبة إسرائيل وتؤكد علمها بتواجدهم.

أفادت منظمة ' أطباء بلا حدود' الدولية بأن اثنين من موظفيها قد استشهدا نتيجة ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت إحدى عياداتها في قطاع غزة. occurred الحادث في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، حيث كان الموظفان يعملان كحارسين في الموقع الطبي الذي تعرض للقصف.

ضربة إسرائيلية تستهدف موقع المنظمة في غزة

صدمت المنظمة الإنسانية وغضبت بشدة من واقعة الهجوم المباشر الذي تعرضت له، واعتبرته اعتداءً صريحًا على عملها الإنساني المميز. وأشارت المنصة الرسمية للمنظمة على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) إلى أن هذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة من الضربات التي استهدفت كوادرها في المنطقة.

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الموقع معروف والجيش الإسرائيلي ملزم بالمحاسبة

أكدت منظمة 'أطباء بلا حدود' أن مراكزها الصحية تحمل شعارها بشكل واضح ومميز، مما يجعل هويتها معلنة للجميع. وأوضحت المنظمة أنها شاركت إحداثيات مواقعها بدقة مع الجيش الإسرائيلي، مما يؤكد أن الجهات المسؤولة كانت على علم تام بوجودها.

وقالت المنظمة إنها تطالب بمحاسبة السلطات الإسرائيلية عن هذا الانتهاك الجسيم، مشيدةً بـ 'التضامن مع عائلات وأحباء زملائنا'. أكدت المنظمة أن 17 من كوادرها قد استشهدوا في قطاع غزة حتى الآن نتيجة للهجمات المتكررة على مرافقها.

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تفاصيل الهجمات حول مجمع الشفاء الطبي

وفقاً لمصادر طبية، استشهد سبعة فلسطينيين وأُصيب آخرون، من بينهم نساء وأطفال، في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. وأفادت وكالة 'الأناضول' أن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمدنيين بالقرب من مكتب 'أطباء بلا حدود' المجاور لمجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة.

تسجيل 1705 استشهاداً منذ سريان الاتفاق

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة في غزة أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ وحتى يوم الخميس الماضي، أدت إلى استشهاد 1705 فلسطينيين وإصابة 6163 آخرين. يأتي هذا العدد الكبير ليؤكس استمرار الانتهاكات وتزايد الخسائر المدنية رغم الجهود الدبلوماسية للتحقق من الالتزام بالاتفاقية.