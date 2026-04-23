استشهاد الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

استشهدت الصحفية آمال خليل نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة الطيري الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مركبة في المنطقة. وتلقى الرئيس اللبناني تقارير حول الحادث وأصدر توجيهات بإنقاذ الإعلاميين المحتجزين.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان عن استعادة جثمان الصحفية آمال خليل ، التي لقيت حتفها نتيجة غارة إسرائيل ية استهدفت منزلاً في بلدة الطيري الجنوبية.

عمليات البحث والإنقاذ، التي استمرت لساعات، شاركت فيها فرق متخصصة من الدفاع المدني، مدعومة بوحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والبروتوكولات المتبعة في حالات الكوارث. وقد واجهت الفرق صعوبات بالغة في الوصول إلى مكان الحادث نظراً للظروف الأمنية المعقدة واستمرار التوتر في المنطقة. تم تنفيذ الإجراءات اللازمة لانتشال الجثمان وتأمين المنطقة، مع الحفاظ على الأدلة الجنائية الضرورية للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا الحادث المأساوي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين والصحفيين في لبنان، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن حرية الصحافة وسلامة العاملين في المجال الإعلامي. وفي سياق متصل، كشفت الرئاسة اللبنانية عن متابعة الرئيس جوزاف عون الحثيثة لتطورات هذا الحادث الأليم، حيث أصدر توجيهات عاجلة بضرورة العمل على إنقاذ الإعلاميتين اللتين كانتا محتجَزتين تحت الأنقاض إثر القصف.

وقد كلف الرئيس عون الصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في المنطقة، بهدف تسريع عمليات الإنقاذ وتوفير كل الدعم اللازم للفرق الميدانية. وأكد الرئيس عون على أهمية حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، مشدداً على ضرورة عدم استهدافهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية والمهنية. كما أعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة آمال خليل، مؤكداً على التزام لبنان بالدفاع عن حرية الصحافة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

هذا التأكيد الرئاسي يعكس حرص الدولة اللبنانية على حماية الإعلاميين وضمان قدرتهم على القيام بعملهم بحرية وأمان. من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أوضح فيه أنه استهدف مركبة في جنوب لبنان، زاعماً رصد تهديد مرتبط بعناصر من حزب الله. وفي الوقت نفسه، أقر الجيش الإسرائيلي بتلقي تقارير تفيد بإصابة صحفيين اثنين جراء الغارات، نافياً في الوقت ذاته أي عائق من جانبه أمام وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

هذا البيان الإسرائيلي أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره العديد من المراقبين محاولة لتبرير استهداف المدنيين والإعلاميين. وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد الذي زعمه، أو حول الإجراءات التي اتخذها لضمان سلامة الصحفيين. هذا الحادث يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإعلان عن إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة النطاق، مما يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر الأبيض المتوسط





