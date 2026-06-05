استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية بيتين شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية بيتين الواقعة شمال رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، ما أدى إلى استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة، البالغ من العمر 18 سنة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية بيتين الواقعة شمال رام الله ب الضفة الغربية . وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان أنها تبلغ رسميا ب استشهاد الشاب واحتجاز جثمانه من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية، عقب مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية وسط القرية، واستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة، البالغ من العمر 18 سنة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا استشهدوا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023





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استشهاد شاب فلسطيني قوات الاحتلال رام الله الضفة الغربية حرب إسرائيلية على غزة

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