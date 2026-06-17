استشهاد فلسطينيين وإصابة ستة في قصف إسرائيلي على شاطئ خان يونس جنوب غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مصطافين على شاطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة ستة آخرين، في استمرار لانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين.

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين، مساء الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مصطافين على شاطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

ونقلت الطواقم الطبية جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر في المدينة، حيث وصفت حالة بعض المصابين بالخطيرة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي على شاطئ خان يونس، وما أسفر عنه من استشهاد وجرح عدد منهم، إلى جانب نسف المنازل والمربعات السكنية، يجسد نهج حكومة الاحتلال القائم على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون رادع.

وأضافت الحركة أن هذا العدوان المتواصل يهدف إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية في القطاع، وإفشال تنفيذ بنود الاتفاق، في استخفاف واضح بجهود الوسطاء وضرب بعرض الحائط بكل التفاهمات التي تم التوصل إليها. وتابعت الحركة في بيانها: تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر التي يرتكبها العدو، ولا سيما بسبب تأمين الحماية لمجرمي الحرب في الكيان من المحاكمات، وتشجيعهم على استباحة كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدا عسكريا إسرائيليا غير مسبوق، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية. وقد أدان عدد من الفصائل الفلسطينية هذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان. كما خرجت مسيرات غاضبة في خان يونس تنديدا بالمجزرة. وشهدت المستشفيات حالة من الاستنفار لاستقبال المصابين، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الحصار المستمر.

ويأتي هذا القصف بعد أيام من توغل بري إسرائيلي في مناطق شرق المدينة، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل ونزوح المئات من العائلات. وتستمر حملة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أسابيع، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وتتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، في وقت تتبنى فيه الإدارة الأمريكية مواقف داعمة للكيان. وطالبت حركة الجهاد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها





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