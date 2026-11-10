استشهاد حارس نادي غزة الرياضي محمود كمال عبد الملك في غارة إسرائيلية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد حارس نادي غزة الرياضي محمود كمال عبد الملك إثر غارة إسرائيلية، ليرتفع عدد الرياضيين الشهداء إلى 1017 شهيدًا.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، يوم الثلاثاء، استشهاد محمود كمال عبد الملك ، حارس مرمى الفريق الأول ب نادي غزة الرياضي ، عن عمر ناهز 20 عامًا، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته في مدينة غزة. ويضيف هذا الإعلان اسمًا جديدًا إلى قائمة الرياضيين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي أن الحارس استشهد جراء غارة جوية استهدفت شارع المغربي في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة. وبهذا الإعلان، ارتفع عدد الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي إلى 1017 شهيدًا، وفقًا لإحصائية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

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تفاصيل استهداف حارس نادي غزة الرياضي

استشهد محمود كمال عبد الملك في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شارع المغربي في حي الصبرة بجنوب مدينة غزة، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن ظروف الغارة أو عن حصيلة أخرى مرتبطة بها.

كان الحارس الشاب يشغل موقع حراسة مرمى الفريق الأول في نادي غزة الرياضي، وهو موقع يتحمل فيه اللاعب مسؤولية الدفاع عن المرمى في كل مباراة يخوضها الفريق. وقد نعى النادي حارس مرماه في بيان منفصل، مستذكرًا آخر مشاركاته معه في بطولة كأس الألف شهيد.

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واختتم نادي غزة الرياضي منافسات تلك البطولة بالحصول على المركز الثاني في قطاعي غزة وشمال غزة. ويجعل هذا الإنجاز الأخير حاضرًا في بيان النعي، إذ يعكس الدور الذي لعبه الحارس ضمن تشكيلة الفريق في أحد أبرز محطاته الموسمية.

إحصائية الرياضيين الفلسطينيين الشهداء

يرفع استشهاد محمود كمال عبد الملك عدد الرياضيين الفلسطينيين الشهداء إلى 1017 شهيدًا، وفق إحصائية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. ويعد هذا الرقم المرجع الرسمي الذي يعتمده الاتحاد في توثيق أسماء الرياضيين الذين فقدوا حياتهم خلال العدوان.

ويأتي استشهاد حارس نادي غزة الرياضي بعد أيام من استشهاد اللاعب محمد نضال بربك، البالغ من العمر 15 عامًا، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. وأصيب بربك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

ويعني الجمع بين الحادثين أن لاعبين شابين فقدا حياتهما خلال فترة قصيرة، أحدهما حارس لنادٍ رياضي في مدينة غزة، والآخر طفل في الخامسة عشرة من عمره كان يلعب مع أصدقائه في خان يونس. ويبرز هذا التقارب الزمني حجم الخسائر التي لحقت بالوسط الرياضي الفلسطيني خلال أيام متتالية.

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أثر الخسائر البشرية على الوسط الرياضي

تترك هذه الخسائر أثرًا مباشرًا على نادي غزة الرياضي، إذ فقد الفريق الأول حارس مرماه في وقت يمثل فيه الحارس عنصرًا أساسيًا في تنظيم خط الدفاع. كما تفقد الأسرة الرياضية في القطاع لاعبًا شابًا كان جزءًا من مسيرة الفريق في منافسات البطولات المحلية.

وتكشف الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حجم الخسائر التي يتكبدها الوسط الرياضي، إذ بلغ عدد الشهداء من الرياضيين 1017 شهيدًا بعد إضافة اسم محمود كمال عبد الملك. ولم تتضمن المعلومات المتاحة خطوات أو مواعيد محددة تعلن عنها الجهات الرياضية بشأن الإجراءات المقبلة.