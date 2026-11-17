يحيي المصريون ذكرى رحيل الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، الذي يعد من أبرز نجوم الكوميديا العربية. استعرض هذه المقالة أبرز محطات حياته الفنية والمسيرة المهنية لهذا الأسطورة.

في يوم 24 ديسمبر من عام 1924، وُلد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم محمد حسن الدعبشي بمدينة بني سويف، لتكون بدايته لنجم يسطع اسمه لاحقاً في سماء الفن العربي. ينحدر أصله من قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، وقد بدأ مسيرته التعليمية من خلال الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، قبل أن يغير مسار حياته المهنية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. هناك، التقى بالممثل الكبير عبد المنعم مدبولي ، واجتاز الاثنان اختبارات القبول أمام لجنة تحكيم تضم عمالقة المسرح أمثال جورج أبيض، ونجيب الريحاني، ويوسف وهبي، وزكي طليمات، مما مهد الطريق لمسيرتهما الفنية المشتركة.

البدايات المسرحية مع زكي طليمات

في عام 1949، أكمل عبد المنعم إبراهيم دراسته بالمعهد، وبدأ مشواره الفني رسمياً من خلال المسرح. التحق بفرقة المسرح الحديث التي كان يقودها المخرج الراحل زكي طليمات، وكانت بدايته من خلال عرض "مسمار جحا" للكاتب أحمد باكثير، تليها مسرحية "ست البنات" من تأليف أمين يوسف غراب. ورغم أن طموحاته الأولية كانت تتجه نحو الأدوار التراجيدية، إلا أن موهبته الكوميدية الفريدة وقدرته على خفة الظل دفعتاه إلى التألق في الكوميديا، مما جعلها السمة المميزة لأدواره اللاحقة.

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الانتقال إلى السينما والإبداع السينمائي

مع مرور الوقت، قرر الاستقالة من وظيفته الحكومية ليتفرغ تماماً للفن، وغادر فرقة المسرح الحديث عام 1955. انضم إلى فرقة الفنان إسماعيل ياسين، وشارك في مسرحية "معركة بورسعيد" قبل أن يقدم عدة عروض أخرى مثل "الخطاب المفقود" و"جمهورية فرحات"، وقضى عاماً واحداً مع الفرقة قبل العودة إلى المسرح القومي الذي اعتبره بيته الثاني. في السينما، نجح في ترسيخ اسمه، حتى لُقب بـ "شارلي شابلن العرب"، وبدأت بطولاته السينمائية الحقيقية عام 1959 بفيلم "سر طاقية الإخفاء" للمخرج نيازي مصطفى.

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التجارب الدرامية والجوائز التقديرية

امتد نشاط عبد المنعم إبراهيم ليشمل التلفزيون والراديو، حيث قدم مسلسلات بارزة مثل "زينب والعرش" و"الشهد والدموع". اشتهر بالبرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك" مع فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي. حصد العديد من الجوائز لتكريم مسيرته، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، ودرع المسرح القومي عام 1986. في حياته الشخصية، تزوج أربع مرات، منها 20 عاماً مع الفنانة كوثر العسال.