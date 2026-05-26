استجابة الدعاء في يوم عرفة بين الحجاج وغير الحجاج ورؤية دار الإفتاء المصرية

تفصيل شرعي حول فضل يوم عرفة واستجابة الدعاء فيه لجميع المسلمين سواء كانوا حجاجاً أو غير حجاج، مع توضيح أهمية الإخلاص والخشوع في المناجاة.

يعتبر يوم عرفة من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، حيث يمثل ذروة مناسك الحج وأسمى لحظات التضرع والابتهال إلى الخالق سبحانه وتعالى. وفي ظل هذا اليوم المبارك، يبرز تساؤل شائع بين المسلمين حول مدى استجابة الدعاء في هذا التوقيت، وهل تقتصر هذه الاستجابة على الحجاج الواقفين على صعيد عرفات فقط، أم أنها تمتد لتشمل كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض.

لقد أجاب علماء الدين في دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل بوضوح، مؤكدين أن رحمة الله واسعة لا يحدها مكان، وأن يوم عرفة هو فرصة ذهبية لجميع المسلمين لنيل المغفرة والرحمة، وليس حكراً على من شد الرحال إلى مكة المكرمة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بأنه يوم الدعاء والرحمة، مشيراً في أحاديثه الشريفة إلى أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، مما يفتح باب الأمل والرجاء لكل مؤمن يسعى للتقرب من ربه في هذا اليوم العظيم.

ومن الناحية الفقهية، أوضح الدكتور محمد عبد السميع والدكتور محمود شلبي، من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرأي الراجح يشير إلى أن استجابة الدعاء في يوم عرفة تشمل الحاج وغير الحاج على حد سواء. فالفضل الإلهي في هذا اليوم يتجاوز الحدود الجغرافية، حيث يمكن للمسلم أن ينال المغفرة والعتق من النار وهو في بيته، أو في عمله، أو في خلوته مع ربه.

وأكد العلماء أن الإيمان الصادق والقلب الخاشع هما المفتاح الأساسي لقبول الدعاء، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس وما يرجوه العبد حتى قبل أن ينطق به لسانه. كما شددوا على أن شكل الدعاء وصيغته ليست هي المعيار الأساسي، بل الأهم هو حضور القلب والصدق في الطلب.

لذا، يمكن للإنسان أن يدعو الله بلهجته البسيطة وكلماته العفوية النابعة من أعماق قلبه، دون الحاجة للالتزام بصيغ محفوظة أو نصوص من كتب الأدعية، رغم أن استخدام هذه الكتب لا حرج فيه، إلا أن المناجاة الشخصية الصادقة تكون أقرب إلى الاستجابة. وفي سياق تعزيز هذه الروحانية، يمكن للمؤمنين في يوم عرفة التوجه إلى الله بأدعية جامعة تشمل خيري الدنيا والآخرة.

فمن الأدعية المستحبة أن يسأل العبد ربه خير المسألة وخير الدعاء والنجاح والعمل والثواب، وأن يطلب من الله تثبيت الإيمان ورفع الدرجات في الجنة. كما يمكن التضرع لطلب الرزق والشفاء والهداية، والدعاء بأن يسخر الله له خلقه ويؤلف بين القلوب. ومن الجميل أيضاً أن يتذكر المسلم عائلته وأهله في دعائه، سائلاً الله أن يحفظهم ويرحمهم ويجمعهم على طاعته.

إن هذا اليوم ليس مجرد طقس ديني للحجاج، بل هو حالة إيمانية عالمية يشترك فيها المسلمون بالصيام والدعاء والذكر، حيث يستحضر كل منهم تقصيره ويطمع في كرم الله ومغفرته التي وسعت كل شيء. وختاماً، فإن يوم عرفة يأتي ضمن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أيام لها مكانة خاصة جداً في الإسلام، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.

إن استثمار هذه الساعات الثمينة، وخاصة في الساعات الأخيرة قبل غروب شمس يوم عرفة، يمثل استثماراً روحياً لا يعوض. لذا، فإن الدعوة موجهة لكل مسلم بأن يغتنم هذا الوقت بالصيام والذكر والدعاء، مؤمناً بأن الله يسمع دعاء من دعاه بصدق، سواء كان واقفاً على جبل عرفات أو ساجداً في محرابه في أي مكان في العالم، فالباب مفتوح والرحمة تتنزل والقلوب تتوق إلى عفو الله ومغفرته في خير أيام الدنيا





