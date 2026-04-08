استشهاد الصحفي محمد وشاح: استهداف جديد يضاف إلى قائمة ضحايا الصحافة في غزة

استشهد الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة، في غارة إسرائيلية على غزة، مما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب إلى 262. إدانات دولية واسعة وتنديد بالاستهداف المتعمد للصحفيين.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يجمع بين الشهيدين محمد وشاح وأنس الشريف، وهما من مراسلي قناة الجزيرة ، في لحظة سابقة تجمعهما، وذلك قبل استشهاد هما. يعكس هذا المقطع التزامهما الراسخ بنقل الحقيقة بشجاعة ومهنية عالية، ويسلط الضوء على تضحيات ال صحفيين في تغطية الأحداث الخطيرة. يظهر في المقطع الزميلين وهما يتبادلان الحديث والابتسامات، مما يمثل تذكيراً مؤثراً بروح الزمالة والتضامن التي تجمع بين ال صحفيين ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في مناطق النزاع.

يمثل هذا اللقاء المشترك قبل الاستشهاد رمزًا لصمود الصحافة الحرة في مواجهة التحديات. وقد استشهد الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة، مساء اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تسير على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الاستهداف المباشر للصحفيين يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي ترتكب بحقهم خلال الحرب، مما يؤكد على أهمية حماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء أداء عملهم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف السيارة التي كان يستقلها الصحفي محمد وشاح، ما أسفر عن استشهاده على الفور. هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة على نطاق واسع، أثار موجة من الغضب والإدانة من قبل الصحفيين والمنظمات الحقوقية، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الجبان. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تعرض الصحفي لحملات تحريض واتهامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتماء إلى حركة حماس، دون تقديم أدلة رسمية. هذه الاتهامات الملفقة تعكس محاولات ممنهجة لتشويه سمعة الصحفيين وإسكات أصواتهم، بهدف إخفاء الحقائق والتغطية على جرائم الحرب. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد وشاح، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يرفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب إلى 262 صحفيًا، في ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف الإعلاميين في القطاع. هذا الرقم المرتفع يمثل فاجعة إنسانية، ويدعو إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الصحفيين. وأدان المكتب بشدة ما وصفه بـ “الاستهداف المتعمد للصحفيين”، داعيًا المؤسسات الصحفية الدولية، بما في ذلك الاتحادات الصحفية العالمية والعربية، إلى إدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. هذه الدعوة تعكس إيمانًا بأهمية التضامن الصحفي والتعاون الدولي في حماية الصحفيين، وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية وأمان. كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أطراف دولية داعمة له، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الهجمات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف ما وصفه بجرائم الإبادة بحق المدنيين. هذه المطالب تعكس إصرارًا على محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم. وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف متكررة وإطلاق نار من الآليات العسكرية، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا خلال الفترة الأخيرة. هذه الخروقات المستمرة تزيد من معاناة المدنيين، وتعرقل جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى عشرات الآلاف، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع. هذه الأرقام المأساوية تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف هذه الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل





