استراتيجية مصر الصناعية الجديدة: 7 قطاعات ذات أولوية لتعزيز التنافسية العالمية وتوطين التكنولوجيا

كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن خطة منهجية شاملة تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي المصري عبر التركيز على 7 صناعات استراتيجية تمنح مصر ميزة تنافسية عالمية، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتعميق المكون المحلي لتقليل الاستيراد.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة الخريطة الصناعية في مصر، أعلن السيد خالد هاشم وزير الصناعة عن تبني الدولة لمنهج علمي دقيق وشامل لتحديد القطاعات الإنتاجية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي موسع عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذه الرؤية لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات تحليلية دقيقة تهدف إلى تحديد المجالات التي تمتلك فيها الدولة المصرية ميزة تنافسية حقيقية، مما يضمن قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية والوصول بمصر إلى مكانة رائدة على الخريطة الصناعية الدولية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحويل الصناعة من مجرد نشاط اقتصادي إلى قاطرة للتنمية المستدامة تعتمد على الابتكار والجودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي على حد سواء.

وقد كشف وزير الصناعة عن تحديد سبعة قطاعات أساسية تم تصنيفها كأولويات قصوى للتطوير والجذب الاستثماري، وهي تشمل صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة بمساريها الشمسي والرياح، وقطاع إعادة التدوير. وأشار الوزير إلى أن الدولة تمتلك بالفعل قاعدة صلبة وتاريخية في مجالات المنسوجات والصناعات الغذائية، إلا أن الطموح الحالي يتجاوز مجرد الإنتاج التقليدي إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع العمل على تطوير الصناعات المغذية التي تخدم هذه القطاعات الكبرى لضمان تكامل السلسلة الإنتاجية من المادة الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التوجه نحو المستقبل يتطلب دمج التكنولوجيا الحديثة في كافة مراحل الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات الاستراتيجية والتكميلية، مثل صناعة المحركات الكهربائية التي تعد ركيزة أساسية في التحول نحو النقل الأخضر. وبالتوازي مع هذه الجهود، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توطين صناعة الطاقة المتجددة ليس فقط كقطاع إنتاجي، بل كشرط أساسي في تشغيل المصانع والمنازل، مما يعكس رغبة الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل.

هذا التوجه يتكامل مع رؤية وزارة الصناعة في جعل إعادة التدوير ثقافة صناعية ومنهج عمل في مختلف القطاعات، لتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية. كما تطرق النقاش الحكومي إلى تحديات أخرى تشمل تطوير قطاع الاتصالات وتوضيح أسباب تغير أسعار الإنترنت، وهو ما يعكس الرغبة في توفير بنية تحتية رقمية تدعم التحول الرقمي في الصناعة.

وفي سياق دعم التوسع الخارجي، أشارت تقارير اتحاد الصناعات إلى أن التكنولوجيا المصرية بدأت تفتح آفاقاً جديدة في الأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة عبر المشاركات في فعاليات دولية مثل جيتكس كينيا وبرلين، بدعم من تحالفات تقنية متخصصة. وبالموازاة مع ذلك، تسعى مجتمعات المستثمرين في المدن الصناعية، مثل مدينة العاشر من رمضان، إلى تنظيم مؤتمرات اقتصادية متخصصة لمناقشة سبل مواجهة التحديات الميدانية التي تواجه المصنعين، لضمان تنفيذ الاستراتيجية الحكومية على أرض الواقع وتحويل الرؤى العلمية إلى نتائج ملموسة تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري





