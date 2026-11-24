استشهاد موظف الأمم المتحدة عادل الحلو في جباليا يفاقم الأزمات اللوجستية، حيث تعتمد الأونروا على شركاء لتقديم المساعدات لمليون لاجئ وسط انتهاكات مستمرة.

كشفت مصادر أممية عن استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واللوجستية داخل قطاع غزة، حيث يواجه السكان والعاملون في المجال الإنساني عقبات كبيرة تحول دون تنقلهم وتقديم الدعم اللازم. وأوضح شون جونز ، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا) في القطاع، أن السكان مقيدون بالحركة داخل ثلث مساحة المنطقة فقط، مما يعيق عمليات الإغاثة بشكل جذري.

أونروا تعتمد على الشركاء للمساعدات

أفاد شون جونز بأن الوكالة لا تمتلك القدرة على استكمال إمداداتها بشكل مستقل في الوقت الراهن، وتعتمد كلياً على شركائها والمنظمات الأخرى لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو مليون لاجئ. تشمل هذه الاحتياجات الحيوية الغذاء، والمياه، والخيام، والمستلزمات الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء غزة، في ظل غياب البنية التحتية المستدامة.

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وتتفاقم التحديات الأمنية بفعل الهجمات اليومية التي تستهدف فرق الإغاثة، بالإضافة إلى التدخلات المتكررة للجيش الإسرائيلي داخل القطاع. كما تشكل الميليشيات المدعومة من القوات الإسرائيلية مخاطر جسيمة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مما يزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى المحتاجين.

استشهاد عادل الحلو في مخيم جباليا

في حدث مؤسف، استشهد الموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عادل الحلو، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة استهدفت مجموعة منهم. وقع الحادث في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أثناء تأدية الحلو لعمله الرسمي في الوكالة، حسبما أكدت مصادر محلية.

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يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شهدته مناطق جنوبي القطاع. يعكس الحادث خطورة الوضع على العاملين في المجال الإنساني والذين يتحركون لتوفير المساعدات الضرورية للسكان المحاصرين.

إدانات اللجان الشعبية ومطالبة بالتدخل

أدانت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة بشدة استهداف موظف الأمم المتحدة عادل الحلو في مخيم جباليا، مؤكدة أن ذلك اعتداء خطير على القواعد التي تكفل حماية العاملين الإنسانيين. وصف بيان اللجان هذا الفعل بالانتهاك الصارخ الذي يعكس استخفافاً واضحاً بحياة المدنيين والطواقم الأممية والإغاثية.

شددت اللجان على أن استهداف موظفي الأونروا لا يمكن تجاوزه بالصمت أو الإدانات اللفظية فقط، بل يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة ووضع حد للاستهداف. وأكدت أن هذا العمل يهدد منظومة الخدمات الإنسانية المقدمة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

طالبت اللجان الأمم المتحدة، والأمين العام، والمفوض العام لأونروا بالتحرك الفوري والعلني، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحادث. كما دعت إلى ضمان محاسبة المسؤولين وتوفير حماية فعلية وملموسة لموظفي الوكالة والعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة لدرء مزيد من الأخطار.