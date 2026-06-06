استشهاد فلسطينيين في هجوم إسرائيلي جديد على غزة وخرق مستمر للهدنة

هجوم إسرائيلي يستهدف خيمة لإيواء النازحين في غزة يؤدي إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين، في ظل استمرار الخروقات اليومية لوقف إطلاق النار التي تسبب في ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 72 ألف شهيد.

تعرّض سكان قطاع غزة لهجوم عنيف من قِبل جيش الاحتلال ال إسرائيل ي استهدف منطقة مدنية، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن خمسة عشر آخرين.

ووفقاً للمصادر الطبية، فقد استَقبلت مستشفيات القطاع العشرات من الجرحى في حالات حرجة. الهجوم وقع مساء السبت واستهدف خيمة تُستخدم لإيواء النازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مبنى الجوازات Neolithic. وشهدت المنطقة أيضاً قصفاً إسرائيلياً بالقرب من معهد النور للمكفوفين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وفقاً لما ذكره شهود عيان ووصفوه بأنه مجزرة جديدة.

تواصل هذه الاعتداءات في إطار انتهاكات مروعة لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في القطاع، التي أُبرمت في السابق. وسجلت المصادر الفلسطينية، وصولاً إلى اليوم الـ240 من الهدنة الهشة، خمسة عشر خرقاً جديداً من قبل القوات الإسرائيلية. تشمل这些 الانتهاكات غارات جوية وقصف مدفعي، وتؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين العزل.

وقد أدى الاستهداف المتعمد للمنشآت السكنية والمرافق المدنية، بما فيها المخيمات المؤقتة للمشردين، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. في تطورات منفصلة، أفادت مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تجاوزت اثنين وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وتسعين قتيلاً. كما استشهد فلسطيني آخر قبل ساعات من زفافه في خان يونس جنوب القطاع.

واستمرار إطلاق النار الإسرائيلي قرب مستشفى للأطفال في غزة يسلط الضوء على تجاوزات خطيرة تستهدف المنشآت الطبية والعاملين فيها، مما يعطل قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات scarcely. وتشير التقارير إلى أن القصف المدفعي والطائرات الحربية تستهدف بشكل متكرر مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، مما يخلق حالة من الرعب والتهجير القسري للمدنيين. وتبقى قطاع غزة تحت وطأة حصار مشدد وعدوان مستمر، مع دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين





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