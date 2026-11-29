تقرير يكشف استخدام إيران لشبكة ستارلينك في عملياتها العسكرية والهجمات، مما دفع إيلون ماسك واتخاذ إجراءات صارمة رغم تعقيد الموقف الأمني.

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومة ال إيران ية تستخدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك لتنسيق الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة، مما أثار غضب الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس المشغلة للخدمة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن استخدام طهران لهذه التكنولوجيا يهدد الأمن الأمريكي ويتجاوز إجراءات ماسك الوقائية.

تفاصيل الاستخدام العسكري للخدمة

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست أن إحاطة سرية بشأن الحرب قدمت إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال الصيف الماضي، تضمنت إشارة واضحة إلى استخدام إيران تكنولوجيا ستارلينك لتمكين القيادة من السيطرة على القوات والإشراف على العمليات. وقد بدت هذه الخدمة وسيلة اتصال بديلة لطهران، في ظل التركيز الأمريكي على إضعاف أنظمة الاتصالات التقليدية.

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معضلة الإغلاق والسيطرة الأمنية

يعتبر المسؤول التنفيذي في قطاع الأقمار الصناعية أن المعضلة التي يواجهها الأمريكيون تكمن في الاختيار بين إغلاق الخدمة تماما في أنحاء إيران، وهو ما يعني حرمان المعارضين أيضا من استخدامها، أو إبقائها متاحة في البلاد. هذا الاختيار يتيح للحكومة الأمريكية الوصول لحلفائها مثل الجيش الأوكراني والمعارضين في إيران، لكن الخصوم وجدوا طرقا لتجاوز قدرة ماسك على السيطرة.

إجراءات الشركات الأمريكية للتقييد

اتهمت مصادر مسؤولين في قطاع الأقمار الصناعية بأن المعضلة الأمريكية تتعلق بقدرة الخصوم على استخدام التكنولوجيا بما يتجاوز قدرة ماسك على السيطرة، رغم الإجراءات التي اتخذها لمنع ذلك. وقد اتخذ ماسك خلال العام الماضي عدة إجراءات للحد من الاستخدام غير المرغوب به لأجهزة ستارلينك، التي توفر اتصالا بالإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

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سوابق استخدام الأجنبي للمحطات

ووفقا لمسؤول أوكراني سابق مطلع على تلك المناقشات، حصلت أوكرانيا على تسجيلات مصورة وحطام لطائرة مسيّرة روسية مسلحة بعيدة المدى، مزودة بمحطة ستارلينك مثبتة على جناحها. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى فرض قيودا على استخدام محطات الاتصالات من قبل الأطراف المعنية في الصراع، مما يبرز خطورة انتشار هذه التقنية.

توفر الخدمة عالميا وآليات المراقبة

وتتوفر الخدمة في أكثر من 160 دولة، عبر برنامج عالمي يضم مئات البائعين المعتمدين من جهات خارجية، يتعين إخضاعهم للفحص قبل قبولهم في البرنامج. وأكد شخصان مطلعان على خدمة ستارلينك أنه بمجرد إتاحة المحطات الطرفية للجمهور، يصبح من شبه المستحيل على الشركة منع وصولها إلى أيدي الخصوم، أو استخدامها ضد القوات الأمريكية.