استشاري يحدد علامات خطر آلام المعدة والجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر

يوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد علامات الخطر التي تستدعي زيارة الطبيب للتعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، مشدداً على تأثير محور المخ والأمعاء في حدوث آلام المعدة والقولون العصبي.

يؤكد الدكتور محمد عاصم خورشيد ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الضغوط النفسية والتوتر والقلق تؤثر بشكل مباشر وملموس على صحة الجهاز الهضمي، حيث لا تقتصر الآثار السلبية لهذه الحالة على المزاج أو الصحة النفسية للإنسان فحسب، بل تمتد لتشمل المعدة والقولون والأمعاء، مسببة آلامًا واضطرابات هضمية متفاوتة في شدتها.

محور المخ والأمعاء وتأثير التوتر

يُعرف العلاقة الوثيقة بين المخ والجهاز الهضمي بـ "محور المخ والأمعاء"، وهو المصطلح العلمي الذي يفسر كيفية تأثير الحالة النفسية والمزاجية للإنسان بشكل مباشر على وظائف الجهاز الهضمي وحرkeyة الأمعاء.

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أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد أن التوتر والضغوط النفسية تؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة ومتباينة، فبعض الأشخاص ترتفع لديهم مستويات ضغط الدم أو مستوى السكر في الدم نتيجة للضغوط، بينما تظهر لدى آخرين أعراض سريرية مرتبطة بشكل مباشر بالقولون والجهاز الهضمي.

وأضاف أن التوتر قد يؤدي إلى اضطراب الأمعاء بشكل حاد، وهو ما يزيد من حدة أعراض القولون العصبي، ليدخل المريض في دائرة مفرغة ومتكررة؛ إذ تؤدي الضغوط النفسية إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، ثم تزيد هذه الاضطرابات الجسدية بدورها من التوتر والقلق الذي يشعر به المريض.

ولفت استشاري الجهاز الهضمي والكبد إلى أن تأثير الحالة النفسية لا يقتصر على حدوث القولون العصبي فقط، بل قد يظهر في صورة قيء متكرر أو زيادة في حموضة المعدة أو اضطرابات واضحة في حركة الجهاز الهضمي وإفرازاته، وحتى في بعض الحالات التي لا تظهر فيها مشكلات تشريحية واضحة عند إجراء منظار الجهاز الهضمي.

المعدة العصبية ومعايير التشخيص الحديثة

كشف الدكتور محمد عاصم خورشيد عن وجود ما يُعرف سريريًا بـ "المعدة العصبية"، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص بمجرد تعرضهم للتوتر الشديد يشعرون باضطرابات فورية في المعدة ورغبة ملحة في القيء، مما يدل على حساسية عالية للجهاز العصبي تجاه الضغوط.

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وأوضح أن التعامل مع الاضطرابات الوظيفية المرتبطة بالجهاز الهضمي شهد تحولاً جذريًا، موضحًا أن معايير التشخيص الحديثة والمعروفة باسم "معايير روما الخامسة" (Rome V Criteria) غيّرت بشكل أساسي طريقة تعامل الأطباء مع هذه الحالات وتشخيصها.

وأكد أن الطبيب المعالج يستطيع تشخيص الحالة بدقة من خلال الزيارة الأولى للطبيب بعد استبعاد العلامات التحذيرية العضوية، مشددًا على أن القولون العصبي مرض حقيقي وبيولوجي، وليس مجرد شكوى نفسية أو وهمًا يُنسب إلى المريض.

وبين أن المشكلة الجذرية ترتبط باضطراب في الإشارات العصبية القادمة من المخ إلى الأمعاء والقولون، وهو ما يؤدي إلى عدم انتظام حركة أجزاء القولون، بحيث تنقبض بعض الأجزاء بقوة بينما تنبسط أجزاء أخرى بشكل غير طبيعي، مسببة التقلصات والآلام التي يشعر بها المريض.

العلامات التحذيرية وقرحة المعدة

حدد الدكتور محمد عاصم خورشيد مجموعة من العلامات التحذيرية الواضحة التي تستدعي الانتباه الفوري وعدم التعامل مع الأعراض على أنها مجرد قلق عصبي أو قولون عصبي بسيط، موضحًا أن ظهور أي من هذه العلامات يستدعي البحث الجاد عن أسباب عضوية محتملة في الجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن التوتر المستمر قد يكون له دور فعال في زيادة مشكلات الجهاز الهضمي، موضحًا أن ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم مع الضغوط النفسية قد يؤثر سلبًا على الغشاء المبطن للجهاز الهضمي ويسهم في تكوين القرح الغذائية.

وذكّر أن بعض المرضى قد يصابون بقرحة في المعدة أو الاثني عشر بالتزامن مع التعرض للضغوط النفسية الشديدة، لافتًا إلى أن المشكلة قد تزداد سوءًا وتتفاقم بشكل كبير عند اجتماع التوتر النفسي مع تناول المسكنات أو الأدوية المستخدمة للسيولة الدموية.

كما تحدث استشاري الجهاز الهضمي والكبد عن جرثومة المعدة الحلزونية (H. pylori)، موضحًا أنها من العوامل البيولوجية التي قد تؤثر على الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، مع وجود عوامل أخرى محيطة تزيد من تعرضه للمشكلات الصحية المعقدة.

حالات الزيارة والإدارة العلاجية

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد أن هناك حالتين أساسيتين تستدعيان بشكل قاطع زيارة الطبيب المختص، الحالة الأولى هي ظهور العلامات التحذيرية مثل النزيف الهضمي، صعوبة البلع، فقدان الوزن غير المبرر، والأنيميا التي لا مبرر لها.

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أما الحالة الثانية، فتتمثل في تكرار الشكوى من الأعراض أكثر من مرتين أسبوعيًا، سواء كانت حموضة متكررة، تقلصات معوية، أو أعراضًا أخرى مرتبطة بالجهاز الهضمي تستدعي التدخل الطبي الدقيق.

وشدد على أهمية عدم إهمال الأعراض المتكررة أو الاعتماد على المسكنات بصورة مستمرة وخطيرة، موضحًا أن بعض مرضى القولون العصبي قد تتفاقم أعراضهم بشكل كبير عند تناول مسكنات القولون التقليدية دون استشارة.

وأشار إلى أن التعامل مع القولون العصبي يختلف بشكل جذري حسب طبيعة الأعراض التي يعاني منها المريض، حيث إن المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن والانتفاخ قد يحتاجون إلى التعامل مع بطء حركة الأمعاء، إلى جانب تقييم احتمالات وجود مشكلات مرتبطة بنقص الإنزيمات الهضمية أو عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية القمح.

وحذر من زيادة جرعات المسكنات تدريجيًا دون مراجعة الطبيب، موضحًا أن المريض قد يشعر براحة مؤقتة وسريعة، قبل أن تعود الأعراض بصورة أكثر حدة وخطورة في المراحل التالية.

انتشار القولون العصبي في مصر

تطرق اللقاء إلى نسب انتشار القولون العصبي بين المصريين، حيث أشار مقدم البرنامج إلى دراسة سابقة تتحدث عن إصابة نحو 60% من الشعب المصري بالقولون العصبي، مع وجود ارتفاع ملحوظ في هذه النسبة بين السيدات مقارنة بالرجال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي بيولوجيًا وهرمونيًا، كما أشار إلى أن النسبة التي أعلنتها الدراسات قد تعبر عن الأشخاص الذين اشتكوا من الأعراض وطلبوا المساعدة، بينما توجد حالات أخرى كثيرة لم تعلن عن معاناتها.

ولفت إلى أهمية الاهتمام بفئة الشباب بشكل خاص، خاصة مع بداية تعرضهم لضغوط الحياة الدراسية والمهنية، مشيرًا إلى دور البكتيريا النافعة (Probiotics) في التعامل بفعالية مع بعض حالات القولون العصبي لدى صغار السن.

وأوضح أن التعامل الناجح مع القولون العصبي يعتمد بشكل كلي على محورين رئيسيين هما المخ والقولون، وأن اختيار طريقة العلاج المناسبة يختلف حسب عمر المريض وطبيعة الأعراض السائدة لديه.