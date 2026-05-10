وفرت وزارة الداخلية الرعاية اللوجيستية والتنظيمية البعثة الحجاج القرعة لعام 1447هـ - 2026م لضمان توفير كل وسائل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

تحرص وزارة الداخلية على توفير سبل الراحة والرعاية لبعثة حجاج القرعة، التي استكملت استعداداتها اللوجيستية والتنظيمية لعام 1447هـ - 2026م، لضمان مناعة أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام في أجواء من السكينة والرفاهية.

بلغ إجمالي عدد الحجاج المصريين لهذا العام حوالي 76 ألفا و525 حاجا، حيث يتم توزيعهم في فريق تعاوني شامل مع حجاج بعثات «التضامن والسياحة». تمركزت استراتيجية وزارة الداخلية هذا العام على محور «القرب والراحة»، حيث تم التعاقد مع 16 فندقاً متميزا بمكة المكرمة، تقع جميعها في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، و4 فنادق في المدينة المنورة تقع في المنطقة الشمالية والمطلدة مباشرة على المسجد النبوي الشريف.

تم تخصيص حافلات تخضع لنظام تتبع (GPS) لضمان سيرها بشكل صحيح وعدم الانحراف عن الطريق. تم تخصيص حافلات طبية ومجهزة للنازل وكبار السن لتحسينهم إلى عرفات ومنى. طبعت وزارة الداخلية لأول مرة «منظومة تكويد الحقائب» لتمويل سلة الحقائب من المطار إلى الفندق مباشرة بعد ذلك دون الانتظار أمام خط السير. وقد تم تصميم مواسير الطريق الواحد للسفر والعودة، مع تحديد المطارات، لتقليل الكثافة في المطارات.

وقد وفرت البعثة 15 عيادة مجهزة بالكامل في فنادق مكة و3 عيادات بالمدينة المنورة للتنسيق مع وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتقديم الرعاية الفورية لم كبار السن. يرافق البعثة 22 واعظا و4 واع Elsie من وزارة الأوقاف لتقديم الإرشادات وفئات الديانة وكان من المقرر تنظيم ندوات دورية للرجال والنساء. تم تكييف المخيمات بمخيمات عرفات ومنى، حيث تم تجهيز 30 ألف وحدة. تم تخصيص «خيام الألمانية» التي ترتد على الحرارة ولا تتأثر بالطبيعة، والنجل الصناعي لتأكد أغطية.

تم توفير ثلاجات مفتوحة للأطعمة الباردة والمشروبات الساخنة بمدى اليوم. كان من المبترض أن تعمل جميع أعضاء البعثة الكبار الذين تم اختيارهم وتدريبهم بعناية على سيناريوهات حالات الطوارئ، تعمل بشكل وثيق داخل نوع goal لعدد ضيوف الرحمن وسلامتهم. يمكن إلقاء الضوء على شرب المياه والصحة ينصائح للحجاج لتجنب الجفاف والعدوى





