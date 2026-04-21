استعدوا لتعديل الساعات.. 72 ساعة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2026

تفاصيل بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، وموعد تقديم الساعة 60 دقيقة وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 لترشيد استهلاك الطاقة.

بدأت العد التنازلي رسمياً لتطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية لعام 2026، حيث لم يتبق سوى 72 ساعة فقط تفصل المواطنين عن بدء هذا التغيير الزمني السنوي. من المقرر أن يتم تقديم الساعة القانونية لمدة 60 دقيقة كاملة بحلول الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026.

يأتي هذا الإجراء تطبيقاً للتشريعات القانونية المنظمة للوقت في الدولة، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال ساعات العمل والنشاط، بالإضافة إلى التوجه الحكومي الواضح نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء. إن العمل بالتوقيت الصيفي ليس مجرد إجراء عشوائي، بل يستند إلى القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي وضع إطاراً زمنياً ثابتاً لا يخضع لأي قرارات استثنائية أو متغيرة. وبموجب هذا القانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، ويستمر العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتحديداً في 29 أكتوبر 2026. وتؤكد الجهات المعنية أن هذا التنظيم يضمن استقرار التوقيت القانوني في مصر وتوحيد العمل به لدى كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في تسهيل التعاملات المصرفية والجوية والخدمات العامة التي تتأثر بشكل مباشر بتغيير الوقت، مع ضمان توعية المواطنين بضرورة تعديل ساعاتهم يدوياً في الأجهزة التي لا تتصل بشبكة الإنترنت وتحدث تلقائياً. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الطاقة، حيث أن تقديم الساعة يقلل من الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية في المساء لفترة أطول، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الطلب على الموارد الطاقية. وتدعو الجهات المختصة المواطنين بضرورة التأكد من تعديل أجهزتهم الذكية وساعاتهم الشخصية في الموعد المحدد لتجنب أي ارتباك في المواعيد الشخصية أو المهنية. ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام المتبع في مصر يتماشى مع العديد من الدول المتقدمة التي تتبع نظام التوقيت الصيفي والشتوي لتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي. ومع اقتراب الموعد، تتأهب المرافق الحيوية في الدولة، مثل المطارات ومحطات القطارات والجهات الرسمية، لتعديل جداولها الزمنية بما يتوافق مع التوقيت الجديد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أدنى تأخير أو تعارض في المواعيد المقررة للرحلات والعمليات اليومية المختلفة





