محاولة استعادة عقار مائل بقرية غيزة في الدقهلية من خلال تدخل هندسي فردي أدى إلى تصحيح ميلان المكون من 5 طوابق بنسبة 100 دون تكلفة باهظة.

نجح المهندس عبدالله عيسى في إنجاز عملية هندسية استثنائية استمرت 33 يومًا لإعادة العقار المائل الواقع في قرية غزالة ب محافظة الدقهلية إلى وضعه الطبيعي، مما سمح لقاطنيه بالعودة إلى منازلهم بعد أسابيع من الخوف من الانهيار الكامل. بدأت هذه الرحلة المعقدة عندما وصل ميل المكون من خمسة طوابق إلى 185 سنتيمترًا، وهو رقم دفع الجهات الرسمية إلى التفكير في هدم جزء من المبنى أو إزالة الطابق بالكامل للحفاظ على أرواح السكان.

تفاصيل العملية الهندسية وتوقيتها

بدأت عملية الاستعدال فعليًا في 17 سبتمبر واستمرت حتى 21 أكتوبر، حيث اعتمد المهندس على نظام حفر متطور في نقاط محددة بعكس اتجاه الميل لاستعادة التوازن. لم يكن الهدف تحريك المبنى فجأة، بل استخدم وزن المبنى نفسه مع عوامل الطبيعة لتوزيع الأحمال بشكل تدريجي وآمن على الهيكل الإنشائي.

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تم تنفيذ أعمال حفر رأسية وأفقية دقيقة، مما أدى إلى زحف المبنى من الاتجاهين الشرقي والبحري نحو الاتجاهين القبلي والغربي. شملت هذه العملية زيادة القواعد الإنشائية وتسليح البدروم الذي تم ردمه بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء 6 أعمدة إضافية لدعم الأبراج وتحمل الأوزان الثقيلة.

الأدوات الفنية والمواد المستخدمة

تم استخدام ثلاثة أطنان من الحديد في عمليات التثبيت والخوازيق، مما ساعد في تحقيق استقرار كامل للمبنى بعد التدخل الهندسي المكثف. لم يعتمد المهندس عبدالله عيسى على طاقم هندسي ضخم، بل استعان بمجموعة من العمال العاديين تحت إشرافه المباشر لضمان الدقة في كل مرحلة من مراحل العمل.

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أكدت المعاينات الميدانية التي أجرتها اللجنة الهندسية بعد عدة أيام من بدء العمل أن زاوية المبنى قد عُدلت بنسبة بلغت 70%، مع عدم ظهور أي شروخ أو تصدعات في الهيكل الخارجي. مع استمرار الأعمال، سجلت اللجنة وصول نسبة الاستعدال إلى 97.5%، قبل الإعلان عن النتيجة النهائية وهي استعادة المبنى لوضعه الطبيعي بنسبة 100%.

تحليل التربة وتكاليف المشروع

كشفت الفحوصات أن التربة التي ارتكز عليها المبنى كانت تتحمل 900 كيلوجرام للمتر مربع، بينما أصبحت سعة التحمل بعد التدخل تصل إلى 3600 كيلوجرام للمتر مربع. انتقل المبنى من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثالثة للتربة، وهبط بمقدار 2.5 متر تحت سطح الأرض لاستقرار أفضل وأكثر متانة.

بلغت التكلفة الإجمالية للعملية حوالي نصف مليون جنيه مصري، شملت شراء الحديد وقيام الأعمدة الإضافية وتقوية الأساسات. لم تقتصر الفوائد على العقار نفسه، بل شملت تعزيز قدرة التربة على تحمل الأحمال الثقيلة، مما يضمن سلامة المبنى على المدى الطويل.

ردود الفعل والتوسع المستقبلي

عقب انتهاء العمل، أعلن المهندس عبدالله عيسى عودة الأهالي للإقامة داخل العقار، مما أنهى حالة الانتظار التي عاشوها بعد قرار الإخلاء الأولي. تلقى المهندس حوالي 1500 طلب من مختلف أنحاء الجمهورية لمساعدته في التعامل مع مشكلات مشابهة في المباني الأخرى.

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يرى عيسى أن مشكلة الميلان لا تقتصر على التربة وحدها، بل قد تكون ناجمة عن عيوب في الإنشاءات نفسها، مما يتطلب تدخلًا فوريًا ودقيقًا لمنع حدوث كوارث مشابهة في المستقبل. هذه التجربة تفتح باب الأمل أمام مئات العقارات المائلة الأخرى في جميع أنحاء مصر.

النتيجة النهائية ليست مجرد نجاح هندسي محلي، بل نموذج يمكن إعادة استخدامه في العديد من المناطق التي تعاني من مشكلات في استقرار المباني. الاعتماد على الحلول الهندسية الذكية والمكلفة أقل من الهدم الكامل يوفر على الدولة والمواطنين ملايين الجنيهات ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.

تبقى التقارير الفنية الدقيقة حول عمق الطبقات وكفاءة الأساسات بعد التدخل هي الخطوة التالية لضمان استدامة الحل المقدم على المدى الطويل. هذه الخطوات ضرورية لإثبات فعالية النظام المستخدم وقدرته على مواجهة التحديات الجيوتقنية في المناطق المعرضة للهبوط أو الميلان.