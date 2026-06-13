استعدادات نهائية لتوزيع أسئلة ثانوية عامة 2026 ونقلها للمحافظات

وزارة التربية والتعليم تعلن الانتهاء من تجهيز ونقل كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 إلى جميع مراكز التوزيع ضمن إجراءات تأمين مشددة لضمان سير الامتحانات بمنتهى التنظيم والسرية والعدالة.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن الانتهاء من تجهيز كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 ونقلها إلى مراكز التوزيع في جميع المحافظات، استعدادًا لبدء الامتحانات المقررة يوم الأحد 21 يونيو 2026.

تمت جميع مراحل الإعداد وفق ضوابط دقيقة وإجراءات تأمين مشددة تضمن سرية الأسئلة والعدالة بين الطلاب. تم transport المنظومة عبر قنوات آمنة ومتابعة مستمرة للشحنات من أماكن الطباعة حتى وصولها إلى مقار اللجان. الجدول الرسمي يشمل أداء طلاب النظام الجديد مواد مثل التربية الدينية والوطنية واللغات، بينما يتضمن جدول النظام القديم مواد مثل الاقتصاد والإحصاء. أكدت الوزارة على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا توجد أي فرصة للتسريب، مع تطبيق إجراءات صارمة على المشاركين في العملية





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امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم تجهيز الأسئلة تأمين الامتحانات الجدول الرسمي

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