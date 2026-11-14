استطلاع: 71٪ من الأوروبيين يؤيدون جيشا خاصا بالاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع أوروبي واسع عن تأييد 71٪ لإنشاء جيش خاص بالاتحاد الأوروبي، مع تزايد الشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بالأمن القاري ودعم الرومانية وليتانيا للترسانة الدفاعية.

كشف استطلاع رأي حديث أن 71 في المئة من الأوروبيين يؤيدون فكرة إنشاء جيش خاص ب الاتحاد الأوروبي ، في ظل تصاعد المخاوف بشأن موثوقية الالتزام الأميركي بأمن القارة، واستمرار الانقسامات الأوروبية حيال الحرب الروسية الأوكرانية. جاء هذا الدعم الواسع في الدول التي شملها الاستطلاع، إذ تصدرت رومانيا القائمة بنسبة 82 في المئة، تلتها ليتوانيا بـ 78 في المئة، ثم فرنسا بـ 75 في المئة، وفق موقع ' بوليتيكو'. امتد التأييد إلى دول لطالما أبدت تحفظات بشأن تعزيز التكامل الدفاعي الأوروبي، حيث أيد نحو 70 في المئة من المشاركين في بولندا وبلغاريا إنشاء جيش للاتحاد، مقابل 69 في المئة في ألمانيا.

تفاصيل الاستطلاع وآلية الدعم الدفاعي

لم تعكس النتائج رغبة في الابتعاد عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ قال 77 في المئة من المشاركين في دول الحلف التي شملها الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح البقاء فيه. كما أيد 78 في المئة من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي تطوير القدرات الدفاعية الخاصة بالتكتل بالتوازي مع عضويته في الحلف. وفي مؤشر على تنامي الاهتمام بالاستعداد العسكري، أيد 64 في المئة من المشاركين في الدول التي لا تطبق التجنيد الإجباري إعادة العمل به، وسجلت التشيك وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا أعلى مستويات التأييد.

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مواقف الدول والفجوة مع واشنطن

على صعيد المواقف من الولايات المتحدة، كشف الاستطلاع عن اتساع فجوة الثقة بين ضفتي الأطلسي، إذ بات أكثر من ثلث المشاركين في الدول الأوروبية المشمولة يعتبرون واشنطن تهديدا أمنيا. وارتفعت النسبة إلى نحو النصف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مقابل نحو الثلث في دول وسط وشرق أوروبا، وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعتبرت فيها أغلبية المشاركين الولايات المتحدة تهديدا أمنيا. كما أظهر الاستطلاع مواقف لافتة في ألمانيا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، إذ رأى 40 في المئة من المشاركين أن معاملة أوكرانيا للناطقين بالروسية تبرر الحرب الروسي، فيما اعتقد 39 في المئة أن الغرب استفز موسكو وأدى إلى اندلاع الحرب.

تأثيرات السوق والمستقبل الأوروبي

تعكس النتائج مفارقة في المزاج الأوروبي، فبينما تتزايد المطالب ببناء قوة عسكرية أوروبية مستقلة وتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، لا يزال الأوروبيون متمسكين بحلف الناتو، رغم تراجع الثقة في الولايات المتحدة، القوة العسكرية الأبرز داخل الحلف. يشير هذا الاتجاه إلى حاجة ملحة لمراجعة الاستراتيجيات الدفاعية المشتركة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تظل محور الاهتمام الأمني الرئيسي. تطلب هذه التحولات تعاوناً أوثق بين المؤسسات الأوروبية لصياغة إطار عمل واضح يجمع بين الاستقلالية التشغيلية والالتزام التحالفي.

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آليات التنفيذ والتحديات السياسية

يواجه إنشاء جيش أوروبي مشترك تحديات سياسية وتقنية تتطلب توافقاً في المواقف بين الدول الأعضاء ذات السيادة. تحتاج الدول إلى مواءمة ميزانياتها الدفاعية وتوحيد معايير التجهيزات العسكرية لضمان كفاءة القوة المقترحة. تظل الثقة بين الشركاء الأطلسيين عاملاً حاسماً في نجاح أي مبادرة دفاعية جديدة، خاصة مع تباين وجهات النظر حول دور الولايات المتحدة في المعادلة الأمنية. يتطلب النجاح المستقبلي حواراً مستمراً حول أولويات الدفاع وتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء.

النتائج طويلة المدى على الأمن القاري

من المتوقع أن تؤثر هذه المواقف الشعبية على سياسات الدفاع المستقبلية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على حد سواء. قد تدفع النتائج الدول الأوروبية نحو زيادة الإنفاق العسكري بشكل مستقل لتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي. تظل القدرة على الرد السريع على الأزمات الإقليمية عاملاً محدداً لنجاح أي هيكل دفاعي جديد. يجب على صناع القرار أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار عند التخطيط لسياسات التكامل الدفاعي الأوروبي في السنوات القادمة.