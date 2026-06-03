استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026: توجيهات مهمة للطلاب وأولياء الأمور

عبير أحمد تطالب بتوفير المناخ الملائم وتشدد على حظر الهواتف المحمولة في اللجان.

تستعد مصر لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026، والتي من المقرر أن تبدأ غداً، وسط حالة من الترقب والاستعدادات المكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والجهات ال تعليم ية.

وقد أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن هذه الامتحانات تمثل محطة مهمة في حياة الطلاب، حيث تحدد مساراتهم التعليمية المستقبلية. وأشارت في بيان رسمي إلى أنها ستتابع عن كثب سير الامتحانات طوال أيامها، بالتعاون مع أولياء الأمور، لضمان توفير الدعم النفسي والمعنوي للطلاب. وشددت على أهمية توفير بيئة هادئة ومستقرة داخل المنزل، بعيداً عن التوتر والضغوط، لتمكين الطلاب من التركيز والأداء الجيد.

كما دعت إلى ضرورة تنظيم وقت المذاكرة والمراجعة بشكل فعال، مع الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم الكافي. وأعربت عن أملها في أن يحقق جميع الطلاب النجاح والتفوق، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية. على صعيد آخر، ناشدت عبير أحمد المديريات التعليمية بضرورة التواجد الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية داخل لجان الامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وسلاسة.

وأكدت على أهمية المتابعة اللحظية لأي طارئ، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بالانضباط، مع مراعاة توفير المعاملة اللائقة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين. وطالبت بتطبيق القرار الوزاري الذي يحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2024. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضافت أن السماح بالهواتف قد يؤدي إلى تسريبات أو غش، مما يؤثر سلباً على مصداقية العملية التعليمية. من جانبه، تواصل الإدارات التعليمية جهودها المكثفة للانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وفق أعلى معايير الانضباط والتنظيم. وقد شملت الاستعدادات تأمين اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتعيين مراقبين مؤهلين، ووضع خطط للطوارئ. كما تم تنظيم ندوات توعوية للطلاب حول أهمية الالتزام باللوائح والقوانين الامتحانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تقديم تعليم جيد وتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تعتبر الشهادة الإعدادية بوابة المرحلة الثانوية التي تحدد مستقبل الطالب الأكاديمي. ويترقب أولياء الأمور هذه الامتحانات بقلق وأمل، داعين أبناءهم إلى الاجتهاد والمثابرة. وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة التربية والتعليم على توفير كل الإمكانيات لضمان نجاح هذه الامتحانات، مشددة على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة لتحقيق أفضل النتائج. وتظل متابعة سير الامتحانات أولوية قصوى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الإخلال بالنظام





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امتحانات شهادة إعدادية تعليم أولياء أمور عبير أحمد

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