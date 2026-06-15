استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 في جميع المحافظات

تستعد المديريات التعليمية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل، مع تجهيز اللجان وتوفير الأمن والخدمات، ومراجعة الصيانة والكاميرات، وإعلان الجداول الرسمية.

تستعد وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني في مصر، بالتعاون مع جميع المديريات والإدارات ال تعليم ية على مستوى الجمهورية، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

وقد أعلنت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية، بما في ذلك تجهيز لجان الامتحانات، وتوفير الإجراءات الأمنية، ومراجعة أنظمة التهوية والإضاءة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط. وفي إطار المتابعة الدقيقة، عقدت خديجة السيد، مدير عام إدارة غرب مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة من الإدارة قبيل الانطلاق الرسمي.

وشددت على ضرورة المتابعة اليومية لكافة التجهيزات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تطرأ. كما أكدت على توفير جميع المستلزمات والإجراءات التنظيمية والأمنية بجميع اللجان، لضمان توفير المناخ المناسب والآمن للطلاب. من جانبها، عقدت الدكتورة مرفت مصطفى، مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اجتماعًا موسعًا بحضور وكلاء الإدارة ومديري المدارس التي ستقام بها اللجان.

وتم استعراض الاستعدادات النهائية، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، مع توفير الإمكانات والخدمات اللازمة للطلاب والملاحظين، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي ملاحظات. وفي محافظة الجيزة، قام رأفت الشرابي، مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية، يرافقه عصام صلاح وكيل الإدارة، بجولة ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس واللجان. وتم التأكد من أعمال النظافة والانضباط، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك مراجعة أعمال الصيانة الشاملة بما في ذلك الكهرباء والإضاءة والتهوية والسباكة وخزانات المياه.

كما تضمنت الاستعدادات مراجعة وصيانة كاميرات المراقبة، وتوفير مروحتين على الأقل في كل لجنة، لضمان راحة الطلاب. وفي محافظة الفيوم، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بجميع اللجان استعدادًا لبدء الامتحانات. كما تم الإعلان عن جدول الامتحانات الرسمي للنظام الجديد والنظام القديم، حيث تبدأ الامتحانات الأحد 21 يونيو 2026 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنظيم، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق والمشرف، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتحقيق أفضل النتائج. وقد أكدت جميع المديريات على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مع تمنياتها للطلاب بالتوفيق والنجاح





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استعدادات امتحانات الثانوية العامة تعليم لجان امتحانات جدول الامتحانات

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