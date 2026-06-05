استعدادات شاملة بأسوان لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية التي تنطلق غدًا السبت 6 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في 216 لجنة امتحانية. أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل الوزارة على تطبيق نظام البوكليت والأكواد السرية لمنع الغش، وتجهيز اللجان بكل المتطلبات، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتأمين سير العملية الامتحانية.

أعلن الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية وال تعليم ب أسوان عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 والتي ستبدأ غدًا السبت 6 يونيو في جميع مدارس المحافظة.

يشارك في الامتحانات حوالي 30 ألف و204 طالب وطالبة من أنظمة التعليم العام واللغات والرياضي والخاص ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية. تم توزيع الطلاب على 216 لجنة امتحانية موزعة بين الإدارات التعليمية المختلفة: 57 لجنة في إدارة أسوان التعليمية (9331 طالب)، 17 لجنة في إدارة دراو التعليمية (2249 طالب)، 17 لجنة في إدارة نصر النوبة التعليمية (2222 طالب)، 60 لجنة في إدارة كوم أمبو التعليمية (8089 طالب)، و65 لجنة في إدارة إدفو التعليمية (8304 طالب).

يتم administration الامتحانات بنظام البوكليت، حيث يضم كل لجنة أربعة نماذج امتحانية مختلفة (أ، ب، ج، د) تحتوي على نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف، ويتم توزيعها على الطلاب بحيث يحصل كل طالب على نموذج يختلف عن زملائه. تم تطبيق نظام الأكواد السرية (الباركود) لكل إدارة تعليمية ولجنة ولجنة فرعية داخل اللجنة لمنع الغش، بحيث يمكن التعرف على أي طالب يرتكب مخالفة أو يحاول تصوير البوكليت، مما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

عقد وكيل الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد وطاقم المطبعة السرية ولجنة النظام والمراقبة ومسئولي الأمن، وآخرها اجتماع اليوم مع القيادات التعليمية، لتوضيح جميع تفاصيل الامتحانات وخطط توزيع أوراق الأسئلة وتأمين اللجان. Additionally، اجتمع مديرو الإدارات التعليمية مع رؤساء ومراقبي أوائل اللجان للتأكيد على تأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع الأمن، والمطابقة بين البيانات المسجلة على مظاريف البوكليت وبين عدد الطال. LinearMapperين المعلنة من لجنة النظام والمراقبة، والامتناع عن فتح المظاريف إلا داخل قاعات الامتحان.

تمت مناقشة تعليمات المراقبين والملاحظين والأمن موجّهة نحو حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والتصدي بحزم لمحاولات الغش. يتم الاستعانة بالمدارس الثانوية العامة كمقرات للجانب لكونها مجهزة بكاميرات مراقبة تمكن رؤساء اللجان من مراقبة سير الامتحانات. تم تجهيز جميع اللجان بالنظافة والمقاعد المناسبة والإضاءة والتهوية الجيدة، إلى جانب كشوف المناداة واللوحات الإرشادية. تم أيضًا تجهيز الأوراق الإدارية الخاصة بالامتحانات في كل لجنة لضمان بيئة مناسبة للطلاب.

شكلت المديرية غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل الوزارة شخصيًا وغرف فرعية في كل إدارة تعليمية لمتابعة العملية الامتحانية على مدار الساعة وتلقي الشكاوى. تم التنبيه على العاملين في المطبعة السرية بالدقة في الطباعة وخلو البوكليت من الأخطاء، وضرورة أن تكون أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي وتجنب الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة. تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بالأدوات والأجهزة اللازمة لضمان سريعة ودقيقة.

جرت التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ونقل مظاريف البوكليت، ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، ومع شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، والمجالس المحلية لتوفير نظافة محيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين. يبدأ امتحان الشهادة الإعدادية غدًا في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وتنتهي يوم الخميس 11 يونيو بمادة الجبر والإحصاء، على أن تنطلق الامتحانات في التاسعة صباحًا





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