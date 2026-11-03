استطلاعات تقدم الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأمريكية قبل التصويت

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي مع تراجع شعبية ترامب، حيث يركز الناخبون على الاقتصاد وتكاليف المعيشة.

تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة مشهدًا متغيرًا للوضع السياسي في الولايات المتحدة قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، حيث تشير المؤشرات إلى تقدم المرشحين الديمقراطيين في منافسة شرسة ضد الجمهوريين. وقد عزز هذا التوجه آمال الحزب الديمقراطي في استعادة السيطرة على كلا مجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مستويات التأييد للرئيس دونالد ترامب.

تحليل استطلاعات نيويورك تايمز والولايات المتأرجحة

كشف تحليل صحفي حديث، استشهدت به صحيفة نيويورك تايمز، أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين في جميع الولايات السبع المتأرجحة تقريبًا التي تنتظر أن تحسم هوية الحزب المسيطر على مجلس الشيوخ. وقد أظهرت البيانات تقدم المرشحين الديمقراطيين في خمسة ولايات يشغل الجمهوريون مقاعدها حاليًا، وهي كانساس ومين وأوهايو وتكساس وألاسكا، بينما يبدو التنافس متقاربًا للغاية في ولاية أيوا.

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عوامل تعزيز فرص الديمقراطيين الانتخابية

أرجعت المصادر تحسن فرص الديمقراطيين إلى استعادة الحزب دعمًا أكبر بين الناخبين الشباب واللاتينيين، بالتزامن مع تراجع نسبي في شعبية الجمهوريين لدى قاعدتهم التقليدية من الناخبين البيض المنتمين إلى الطبقة العاملة. كما استفاد الديمقراطيون من ارتفاع ثقة الناخبين في قدرتهم على إدارة الاقتصاد، وهو الملف الذي يمثل القضية الأكثر تأثيرًا في تحديد اختيارات الأمريكيين، مع تقدم الحزب بفارق 9 نقاط في مؤشر تكلفة المعيشة.

تراجع شعبية ترامب وتأثيره على الناخبين

في المقابل، يواجه الجمهوريون تداعيات الاستياء من الرئيس دونالد ترامب والإحباط من إدارته للملف الاقتصادي، إذ لم تتجاوز نسبة الناخبين المحتملين الراضين عن أدائه 38% في الولايات التي شملتها الاستطلاعات. وأشارت شبكة إن بي سي نيوز إلى أن استطلاعاتها وضعت الديمقراطيين أمام أفضلية هي الأكبر لهم حتى الآن مع دخول المرحلة الأخيرة من الانتخابات، عززها تراجع نسبة الأمريكيين الراضين عن أداء الاقتصاد من 40% في أبريل الماضي إلى 32% قبل يوم واحد من التصويت.

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موقف وكالة رويترز ومستقلين الحسم

كشفت وكالة رويترز أن شعبية ترامب ظلت قريبة من أدنى مستوياتها خلال مسيرته السياسية، وسط تفوق الديمقراطيين على الجمهوريين بنسبة 46% مقابل 38% في أحدث استطلاع على مستوى البلاد. وأشار نحو 50% من الناخبين المستقلين إلى أن تصويتهم في انتخابات الكونجرس يمثل موقفًا معارضًا للرئيس، فيما أكد 33% أن ترامب لم يكن عاملًا مؤثرًا في اختيارهم، مع تركيز 78% من الناخبين على ارتفاع تكاليف المعيشة كعامل حاسم.

التحديات المتبقية للديمقراطيين في مجلس النواب

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى استراتيجيون سياسيون من الحزبين أن فرص الديمقراطيين تبدو أقوى في انتزاع السيطرة على مجلس النواب، بينما تظل مهمتهم أكثر تعقيدًا في مجلس الشيوخ. وقد دخل الحزب الديمقراطي مرحلة دفاعية في ولايتي ألاسكا وميشيجان خلال الأيام الأخيرة السابقة للانتخابات، مما يتطلب الاحتفاظ بجميع المقاعد الحالية واقتناص 4 مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية.