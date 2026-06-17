استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 435 جنيها اليوم الأربعاء، فيما سجل أدنى سعر للسلعة 374 جنيه، وذلك لكيلو اللحم الكندوز الكبير، فيما سجل أعلى سعر للسلعة 483 جنيها وذلك لكيلو اللحم الضأن.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 435 جنيها اليوم الأربعاء، فيما سجل أدنى سعر للسلعة 374 جنيه، وذلك لكيلو اللحم الكندوز الكبير، فيما سجل أعلى سعر للسلعة 483 جنيها وذلك لكيلو اللحم الضأن.

وبلغ سعر اللحوم الحمراء البتلو 465 جنيها، وسجل أدنى سعر للكيلو 350 جنيها وأعلى سعر 860 جنيها. وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز كبير اليوم 374 جنيها، وسجل أدنى سعر للكيلو 280 جنيها وأعلى سعر 400 جنيه. وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم الأربعاء 424 جنيها، وسجل أدنى سعر للكيلو 320 جنيها وأعلى سعر 500 جنيه. وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضآن بعظم اليوم الأربعاء 420 جنيها، وبلغ أدنى سعر للكيلو 200 جنيه وأعلى سعر 500 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضآن اليوم الأربعاء 483 جنيها، وبلغ أدنى سعر للكيلو 350 جنيها وأعلى سعر 660 جنيها. وعن سبب الاستقرار في أسعار اللحوم اليوم، قال مصدر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن السعر السابق للحالة الاستثنائية التي مرت بها الأسواق العالميًا ساهم في استقرار أسعار اللحوم اليوم.

وذكر المصدر أن السعر السابق للحالة الاستثنائية الذي مرت به الأسواق العالميًا ساهم في استقرار أسعار اللحوم اليوم، وأضاف أن السعر السابق للحالة الاستثنائية الذي مرت به الأسواق العالميًا ساهم في استقرار أسعار اللحوم اليوم





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