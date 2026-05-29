استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه

استقر سعر أكبر سعر دولار في مواجهة الجنيه في أول تداولات له مساء اليوم الجمعة 29-5-2026، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك. استقر سعر الدولار عند 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. هذا السعر يعتبر أعلى سعر دولار في جميع البنوك، ويشكل تحولاً كبيراً في أسعار صرف العملات في مصر.

هذا السعر يعتبر أعلى سعر دولار في جميع البنوك، ويشكل تحولاً كبيراً في أسعار صرف العملات في مصر. فيما يتعلق بسعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع. كما سجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية، بينما بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني و فيصل الاسلامي.

أشار البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم السنوي قد يتجاوز 27% في المتوسط بنهاية العام الجاري، بسبب الضغوط التضخمية الناجمة على الصراع الإقليمي الراهن. كما أشار البنك إلى أن التضخم قد يتسارع حتى الربع الثالث من عام الجاري، بسبب الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

من المتوقع أن يتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027، لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام. يعتبر البنك المركزي المصري أن ذلك المسار مدعوماً بسياسات تشديد نقدي بجانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. يعتبر مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

