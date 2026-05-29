استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع حاد

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا بعد انخفاض كبير سجلته الأيام الماضية، حيث هبط عيار 21 بقيمة 125 جنيهاً وجنيه الذهب 1000 جنيه. نستعرض آخر تحديث للأسعار والمصنعية.

استقرت أسعار الذهب في مصر مع تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2026 بعد التراجع الكبير الذي سجلته اليومين الماضيين. يبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب اليوم وسط ترقب للتحركات العالمية وتأثيرها على السوق.

شهد سعر جرام الذهب هبوطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 125 جنيهًا مقارنة بسعره قبل 5 أيام، كما هبط الجنيه الذهب بمقدار 1000 جنيه خلال الفترة نفسها. يعود هذا التراجع إلى تحركات السوق العالمي وتطورات التوترات الجيوسياسية. بلغ سعر جرام الذهب اليوم لعيار 24 نحو 7754 جنيهًا، بينما استقر عيار 18 عند 5815 جنيهًا.

أسعار الذهب في السوق وفقًا لآخر تحديث جاءت كالتالي: عيار 24 سجل 7754 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر تداولًا سجل 6785 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5815 جنيهًا، والجنيه الذهب 54280 جنيهًا. على الصعيد العالمي، سجل سعر جرام الذهب نحو 4580 دولارًا للعقود الفورية للأوقية. تأثر السعر العالمي بعدة عوامل: تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ورفع القيود عن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، لكن عدم حسم الاتفاق نهائيًا أبقى على حالة عدم اليقين.

كما ارتفع التضخم في أمريكا خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، مما عزز توقعات بقاء الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل. من المهم عند شراء الذهب معرفة أن سعر جرام الذهب المعلن لا يعكس السعر النهائي، حيث تُضاف المصنعية والدمغة. تتراوح المصنعية بين 100 جنيه و300 جنيه لكل جرام، وتمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام.

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى، وتشمل التكلفة النهائية أيضًا رسوم الدمغة الرسمية. يجب على المشترين مراعاة هذه العوامل عند المقارنة بين العروض





