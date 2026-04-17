استقرار أسعار الذهب في مصر مع ترقب عالمي

أسعار الذهب تشهد ثباتاً في مصر مع بدء تعاملات الجمعة 16-4-2026، بينما تتأثر بتحركات الأسواق العالمية وتراجع الدولار، وسط جهود دولية لوقف إطلاق النار.

شهد سعر الذهب استقراراً ملحوظاً مع بدء تعاملات يوم الجمعة الموافق 16-4-2026 في محلات الصاغة المختلفة. لم تطرأ تغييرات كبيرة على أسعار مختلف الأعيرة الذهبية خلال الجلسات الصباحية، مما يعكس حالة من الترقب السائد في السوق بعد اختتام تعاملات الأمس. بالنسبة لأشهر عيار وهو عيار 21 الأكثر انتشاراً، فقد سجل آخر تحديث له سعر 7015 جنيهاً مصرياً للشراء و 6965 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار النسبي، فقد شهد سعر جرام الذهب تراجعاً إجمالياً يقدر بنحو 145 جنيهاً خلال الأسبوع الجاري، وذلك منذ بدايته وحتى نهاية تعاملات يوم الخميس. بالتفصيل، بلغ سعر عيار 24، وهو الأعلى قيمة، 8017 جنيهاً للشراء و 7960 جنيهاً للبيع. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 7349 جنيهاً للشراء و 7296 جنيهاً للبيع. فيما استقر عيار 21 عند 7015 جنيهاً للشراء و 6965 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر عيار 18، وهو الأوسط انتشاراً، 6018 جنيهاً للشراء و 5197 جنيهاً للبيع. وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد سجل سعراً بلغ 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع. أما أوقية الذهب، فقد لامست مستويات 4789 دولاراً للشراء و 4788 دولاراً للبيع. هذه الأرقام تعكس حالة من الثبات النسبي في السوق المحلي، متأثرة بتحركات الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً، مقتربة من أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، مدعومة بتراجع قيمة الدولار. ورغم هذه المكاسب، لا يزال الذهب أقل بنحو 8% عن مستوياته منذ بداية الصراع، ولكنه ارتفع بنسبة 18% مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في 23 مارس، وهي 4097 دولاراً. من ناحية أخرى، تعرض الذهب لضغوط هبوطية منذ تسجيله أعلى مستوى عند 5626 دولاراً في 29 يناير الماضي. وقد حافظ المعدن الأصفر على تداوله فوق مستوى 4800 دولار، في ظل الجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من المتوقع أن ينتهي الأسبوع المقبل. ويظل مضيق هرمز نقطة توتر رئيسية، مع استمرار القيود على حركة الملاحة البحرية. في المقابل، انخفضت أسعار النفط، حيث افتتح خام برنت تعاملات اليوم عند 94.91 دولاراً، بعد أن تجاوز 115 دولاراً في نهاية شهر مارس. وقد ساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط التضخمية، مما قلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية. كما أن تراجع أسعار النفط قد أدى إلى تهدئة توقعات التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول. وتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2%، ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، مما وفر دعماً نسبياً لأسعار الذهب. وفي سياق متصل، تدرس الولايات المتحدة وإيران إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمنح المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز. وقد أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي لاستمرار المسار الدبلوماسي، وذلك عقب جولة أولية من المفاوضات لم تسفر عن حسم في باكستان. وتشير هذه التحركات الدولية إلى التأثير المباشر للأحداث الجيوسياسية على أسعار السلع الأساسية، ومن ضمنها الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وبينما يشهد السوق المحلي استقراراً، فإن العوامل العالمية تلعب دوراً مهماً في تشكيل اتجاهات الأسعار المستقبلية. إن فهم هذه الديناميكيات المترابطة ضروري للمستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب. وتشكل هذه التحركات المستمرة مؤشراً على الطبيعة المتقلبة للأسواق المالية، وأهمية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية. ويستمر الترقب في السوق المحلي، مع انتظار ما ستسفر عنه التطورات العالمية من تأثيرات على مستويات الأسعار. يعكس هذا الاستقرار الجزئي رغبة السوق في استيعاب المعلومات الجديدة قبل اتخاذ أي تحركات كبيرة. كما أن تراجع بعض الأسعار عالمياً، مثل النفط، قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. كل هذه العوامل تتضافر لتشكيل مشهد سوق الذهب، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. ولذلك، يبقى سعر الذهب مؤشراً هاماً يعكس الحالة الاقتصادية العالمية ومدى الاستقرار السياسي. وتستمر محلات الصاغة في متابعة هذه التطورات عن كثب، مع تقديم أفضل الأسعار لعملائها، سواء عند الشراء أو البيع. وتؤكد هذه الحالة من الاستقرار النسبي أهمية الوقت المناسب للاستثمار في الذهب، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة. وبالنسبة للمستهلك المحلي، فإن هذه الأرقام توفر نظرة واضحة على أسعار الذهب المختلفة، مما يساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية أو الشرائية. وتعتبر هذه الأخبار فرصة للمهتمين بسوق الذهب للحصول على معلومات محدثة ودقيقة. ويجب التنويه إلى أن الأسعار قد تشهد بعض التغيرات الطفيفة بناءً على عوامل مختلفة. لكن الاتجاه العام الحالي يشير إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب المحلية، مدعوماً بتطورات سوقية عالمية معقدة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الذهب الذهب في مصر عيار 21 الأسواق العالمية تراجع الدولار

United States Latest News, United States Headlines

