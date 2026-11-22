تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر استقراراً ملحوظاً اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، حيث سجلت السبائك بأوزان مختلفة مستويات ثابتة مقابل الجنيه والدولار.

استقرت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر ، وذلك بالتزامن مع اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ، حيث حافظت الأسواق المحلية على ثبات في قيمتها مقارنة بالأيام السابقة. يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات آمنة للادخار و الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويعتبر الذهب من أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين في مصر، حيث يلجأ الكثيرون لشراء السبائك الذهبية كوسيلة لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات العملة. وقد سجلت أسعار السبائك بأوزانها المختلفة مستويات ثابتة اليوم، مما يوفر وضوحاً في السوق ويساعد المتعاملين على اتخاذ قراراتهم بشراء أو بيع الذهب بثقة أكبر.

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تفاصيل أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 1 جرام في مصر نحو 6291.5 جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 117.79 دولار أمريكي. وتأتي هذه القيمة الأساسية كمعيار مرجعي لحساب أسعار الأوزان الأكبر، حيث يرتفع السعر بشكل طردي مع زيادة الوزن، مما يجعلها نقطة انطلاق دقيقة للحسابات اليومية.

أما بالنسبة للوزن المتوسطة، فقد بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام نحو 15 ألفاً و728 جنيه، بما يعادل حوالي 294.45 دولار. وفيما يخص سبيكة بوزن 5 جرامات، سجلت السعر عند نحو 31 ألفاً و457 جنيه، بما يساوي 584.11 دولار، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في الفئات متوسطة الحجم التي يميل إليها الكثير من المشترين.

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وسجل سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات نحو 62 ألفاً و915 جنيه، بما يعادل 1177.85 دولار. كما استقر سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جراماً عند مستوى 125 ألفاً و830 جنيه، بما يعادل نحو 2355.70 دولار. وتظهر هذه الأرقام ثباتاً في هوامش الربح والتسعير داخل محلات الصاغة والأسواق المركزية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأوقية والأوزان الكبيرة

وصل سعر سبيكة الذهب بوزن 31.1 جرام، والتي تعادل الوزن القياسي للأوقية، إلى 195 ألفاً و665 جنيه، بما يعادل نحو 3663.11 دولار. وتعتبر الأوقية هي المعيار العالمي لتحديد أسعار الذهب، وبالتالي فإن استقرار سعرها في مصر يعكس تفاعلاً متناسقاً مع السوق الدولي دون فوارق كبيرة.

فيما يخص الأوزان الأكبر، بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 50 جراماً نحو 314 ألفاً و575 جنيه، بما يعادل حوالي 5889.26 دولار. ووصل سعر سبيكة الذهب بوزن 100 جرام إلى نحو 629 ألفاً و150 جنيه، بما يعادل 11778.52 دولار. وتظل هذه الأوزان مفضلة لدى المستثمرين الذين يهدفون للربح على المدى الطويل أو للشراء بأحجام تجارية.

تداولات الجنيه الذهب والأسواق

سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 500 جرام نحو 3 ملايين و145 ألف جنيه، بما يعادل حوالي 58878.57 دولار. وبلغ سعر سبيكة الذهب بوزن كيلو، بما يعادل 1000 جرام، نحو 6 ملايين و291 ألف جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة رسمياً. ويشهد هذا القطاع حركة نشطة بين التجار الكبار والمؤسسات المالية التي تتابع هذا المعدن الثمين عن كثب.

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وبالتزامن مع استقرار أسعار السبائك الذهبية، شهدت أسعار الجنيه الذهب استقراراً واضحاً خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026. فقد بلغ سعر النصف جنيه الذهب بوزن 4 جرامات نحو 22 ألفاً و20 جنيه. ويواصل هذا النوع من المعروضات انتشاره الواسع بين شرائح متعددة من المجتمع المصري، نظراً لسعره المناسب ومرونته في التداول مقارنة بالسبائك الكبيرة.