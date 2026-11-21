سعر اليورو اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية. أسعار الشراء والبيع في الأهلي ومصر والقاهرة والبنوك الخاصة.

في اليوم الوطني لـ 21 نوفمبر 2026 ، الذي يصادف يوم السبت، ثبت سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، وذلك نتيجة توقف العمليات المصرفية المعتادة بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر. وقد أظهرت بيانات أسواق الصرف استقراراً ملحوظاً في الأسعار، دون تسجيل تقلبات حادة أو تغييرات جوهرية في قوائم التسعير المعتمدة لدى المؤسسات المالية الكبرى والصغرى.

تفاصيل أسعار شراء وبيع اليورو

أعلن البنك الأهلي المصري عن الحفاظ على أسعار الصرف عند مستويات 58.91 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.31 جنيه في تعاملات اليوم المحدد. وبالمثل، التزم بنك مصر بنفس التسعير الثابت، حيث سجل سعر الشراء عند 58.91 جنيه وسعر البيع عند 59.31 جنيه، مما يعكس توحداً في السياسات السعرية بين أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية في البلاد.

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في المقابل، رصدت البيانات أن البنك التجاري الدولي المصري قد حدّد سعر الشراء عند 58.91 جنيه، مع رفع سعر البيع قليلاً ليصل إلى 59.32 جنيه. وبالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الشراء 58.89 جنيه وسعر البيع 59.29 جنيه، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر شراء بين البنوك المذكورة بقيمة 58.93 جنيه، مع تسجيل سعر بيع قدره 59.16 جنيه.

تباين أسعار البنوك الخاصة والمختلطة

أظهرت قائمة الأسعار تنافسية واضحة بين البنوك الخاصة والأجنبية، حيث سجل بنك نكست أعلى سعر للشراء عند 58.99 جنيه، مع سعر بيع وصل إلى 59.34 جنيه. أما كريدي أجريكول، فقد جاء بسعر شراء 58.86 جنيه وسعر بيع 59.26 جنيه، في حين أبقى بنك البركة أسعاره عند 58.91 جنيه للشراء و59.31 جنيه للبيع، متماشياً مع التوجه العام للأسواق.

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من جهة أخرى، حدد بنك فيصل الإسلامي سعر الشراء عند 58.85 جنيه وسعر البيع عند 59.25 جنيه، بينما التزم بنك قناة السويس والأسعار المعتمدة لديه بقيمة 58.91 جنيه للشراء و59.31 جنيه للبيع. وفي السياق ذاته، سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء 58.89 جنيه وسعر بيع 59.29 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله البنك الأهلي الكويتي بسعر شراء 58.73 جنيه وسعر بيع 59.25 جنيه.

آخر التحديثات في السوق المحلية

أخيراً، أظهرت البيانات الصادرة عن السوق المصرفية المصرية أن المصرف المتحد سجل أدنى سعر شراء في القائمة بقيمة 58.62 جنيه، مع بقاء سعر البيع عند 59.31 جنيه، مما يعكس اختلافات طفيفة في استراتيجيات إدارة السيولة بين المؤسسات المالية المختلفة في ظل ظروف السوق المستقرة حالياً.