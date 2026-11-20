استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 عند 53.87 جنيه للبيع، مع تعاملات البنوك خلال العطلة الأسبوعية المحلية.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل تام في تعاملات يوم الجمعة العشرين من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للمؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية المصرية. جاء هذا الثبات في الأسعار بعد الانتهاء الرسمي من جلسات التداول الخاصة بيوم الخميس السابق، حيث حافظت المؤسسات المالية على استقرار ملحوظ في مستويات صرف العملة الأمريكية، مما وفر صورة واضحة عن حالة الاستقرار السائدة في السوق.

تحديد أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

قدمت مجموعة من البنوك المحلية الرئيسية تقييماً موحدًا لسعر الشراء عند 53.77 جنيه، بينما حددت سعر البيع عند 53.87 جنيه، وتشمل هذه البنوك المؤسسات الرائدة مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي الكويتي، بالإضافة إلى بنك قناة السويس. يعكس هذا التسعير المتطابق في عدد كبير من المصارف الكبرى مدى التوافق العالي في سياسة التسعير الداخلي للسوق المصري خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.

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اختلافات طفيفة في أسعار البنوك المتخصصة

سجلت فروع أخرى في القطاع المصرفي المصري اختلافات طفيفة جداً في هوامش الربح بين سعر الشراء والبيع، حيث سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء عند 53.87 جنيه وسعر بيع عند 53.97 جنيه، بينما جاء بنك نكست بـ 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع. كما ظهرت فروق مماثلة في بنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، بينما حافظ بنك كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي على سعر شراء عند 53.72 جنيه وسعر بيع عند 53.82 جنيه.

تباين التسعير في البنوك الحكومية والمختلطة

أظهرت بيانات تعاملات البنوك المتخصصة في التنمية والإسكان والتجارة تفاوتات دقيقة في أسعار الصرف، حيث سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء عند 53.74 جنيه وسعر بيع عند 53.84 جنيه. وفي المقابل، حدد بنك أبوظبي التجاري سعر الشراء عند 53.73 جنيه وسعر البيع عند 53.83 جنيه، بينما سجل بنك أبوظبي الأول وسوق بنك QNB مصر سعر شراء موحد عند 53.76 جنيه وسعر بيع عند 53.86 جنيه، مما يعكس تنوعاً بسيطاً في الاستراتيجيات التسعيرية بين المؤسسات المختلفة.

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تأثير العطلة الأسبوعية على السيولة والسياسات

يعود سبب هذا الثبات الكامل في الأسعار جزئياً إلى طبيعة اليوم الذي يسبق إجازة نهاية الأسبوع للبنوك، حيث تزداد حالة التريث في حركة التحويلات الخارجية ويقلل التجار من المخاطرة بتغيير الأسعار قبل عودة السوق للعمل بشكل كامل. هذا الموقف من الاستقرار ليس مؤشراً على توقف السوق تماماً، بل هو انعكاس مباشر للسياسات النقدية المتوازنة التي تتبعها البنوك المصرية للحفاظ على قيمة العملة المحلية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

آفاق مستقبلية واستقرار أسعار الصرف

يتوقع المتابعون للشأن الاقتصادي المصري استكمال مسار الاستقرار هذا في الأيام القادمة عند عودة التعاملات المصرفية الرسمية، خاصة وأن جميع المؤشرات تشير إلى ثبات نسب العرض والطلب على العملة الصعبة في السوق المحلي. يظل هذا الثبات عند مستوى 53.87 جنيه للبيع مستمراً كمرجع أساسي للمستهلكين والمستوردين في تخطيطاتهم المالية قصيرة الأجل، مما يسهم في تقليل الحدة التضخمية المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية في الفترة الحالية.